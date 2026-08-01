NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ PMମୋଦିଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍; ସଂସଦରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ାଉ ନାଟିକାକୁ ନେଇ FIR
ନିଟ୍ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ PMଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାହୁଲ। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟିକାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ, ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଓ ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR
Published : August 1, 2026 at 6:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି" ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ଦେବା କଥା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।
Nothing is more painful than seeing a parent grieve their child.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2026
Behind every young life lost is a family carrying pain that will never leave them - and serious questions about a broken education system.
Leaked papers. Cancelled exams. Years of preparation destroyed overnight.… pic.twitter.com/nzQE61zP14
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନାର ହକ୍ଦାର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ରାତାରାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।"
ଶନିବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମହାବଳିପୁରମରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଘଟଣା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିବା ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଏକ ପରିବାରର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଦେଶର ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବି ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସଚ୍ଚୋଟ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'କ୍ଷମା' କଥା କହିବା ଦୁଃଖଦ।"
- ସଂସଦରେ ନାଟିକାକୁ ନେଇ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା
ଏପଟେ ସଂସଦରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ାଉ ଅର୍ଥ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନାଟିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାରାଣସୀ ପୁଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
କାଶୀ ଜୋନ୍ର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଗୌରବ ବଂଶାଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ କୋତୱାଲି ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫୈଜାବାଦ ଆସନର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଂସଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ସାଧୁ ଜଗତଗୁରୁ ବାଲକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି ଅନୁଗାମୀ ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଏହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶୁକ୍ରବାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ 'ଇଣ୍ଡିଆ' ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ାଉ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ମକର ଦ୍ୱାର ସିଢ଼ି ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ ବାକ୍ସ ରଖି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ପକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ପକାଉଥିବା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ାଉ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତିବାଦରେ ସାଂସଦମାନେ "ଅମିତ ଶାହ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ", "ଅମିତ ଶାହ ସଦନକୁ ଆସ", "ଚଢ଼ାଉ ଚୋର, ଗାଦି ଛାଡ଼" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ ସେ କାହିଁକି ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମହୁଆ ମାଜିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ "ଅମିତ ଶାହ ସଦନରୁ ଗାୟବ କାହିଁକି ?" ଲେଖାଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।