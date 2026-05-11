‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ, ଦେଶ ଚଲାଇ ପାରିବେନି’: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ
ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ ଓ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।
Published : May 11, 2026 at 1:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏପରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଅପିଲ୍ ‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।
मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026
ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।
12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न…
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ଯେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ କିଣିବେ କଣ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବେ, କୁଆଡେ ନାହିଁ । ‘କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜଡ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ।’
କମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ PM:
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ କରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ 3 ମାସ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ।’
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା । ଏପରି ଉପଦେଶ ଅନୈତିକ, ଲଜ୍ଜାକର, ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଅଟେ ।
India continues to scale new heights of progress but at the same time there are several challenges we have to overcome.— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
Here is my appeal to my fellow Indians. pic.twitter.com/vIz1nT2EF6
କଣ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ?
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାର ପୁଲିଂ(ଗୋଟିଏ କାରରେ ମିଳିତ ବ୍ୟବହାର) କରନ୍ତୁ, ଇ-ଯାନର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏଥିସହ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ କହିବା ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘କୋଭିଡ ସମୟରେ ଘରେ ରହି କାମ କରିବା, ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ଭଳି ଅନେକ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ବାନ ସେହିଭଳି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ, ଦେଶ ଚଲାଇପାରିବେନି’: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ବାନ କରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରେ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ