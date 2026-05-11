ETV Bharat / bharat

‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ, ଦେଶ ଚଲାଇ ପାରିବେନି’: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ପରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ

ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ବନ୍ଦ ଓ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କମ୍‌ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।

Rahul Gandhi
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 11, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମିତ ରହିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ବ୍ୟବହାର କମ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହିପରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏପରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଅପିଲ୍‌ ‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ଯେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ କିଣିବେ କଣ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବେ, କୁଆଡେ ନାହିଁ । ‘କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜଡ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ।’

କମ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ PM:

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ କରିବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ 3 ମାସ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ।’

ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଯୋଜନା କରିବାର ଥିଲା । ଏପରି ଉପଦେଶ ଅନୈତିକ, ଲଜ୍ଜାକର, ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଅଟେ ।

କଣ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ?

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ୍‌ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାର ପୁଲିଂ(ଗୋଟିଏ କାରରେ ମିଳିତ ବ୍ୟବହାର) କରନ୍ତୁ, ଇ-ଯାନର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏଥିସହ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ନକିଣିବାକୁ କହିବା ସହ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘କୋଭିଡ ସମୟରେ ଘରେ ରହି କାମ କରିବା, ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ଭଳି ଅନେକ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ବାନ ସେହିଭଳି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

‘ବିଫଳତାର ପ୍ରମାଣ, ଦେଶ ଚଲାଇପାରିବେନି’: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ବାନ କରେ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଠୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରେ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ

TAGGED:

GOLD PURCHASE
FUEL CRISIS IN INDIA
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମ
RAHUL GANDHI TARGETS PM MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.