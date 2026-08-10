ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସଂସଦକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନାହିଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।

Rahul Gandhi Targets Modi and Shah
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (ବାମରୁ ତୃତୀୟ) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ‘ଅତ୍ୟାଚାର’କୁ ନେଇ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିବୃତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଛି।

ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଉଭୟ ନେତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍‌ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଦାନରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ହେରଫେର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତି ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ବି ଏହା ନଥିଲା ଯେ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦକୁ ଆସି କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଷଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା? ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କ’ଣ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ନା ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ? ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ।”

ମୋଦି ଏବଂ ଶାହଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଗୃହକୁ ଆସିବାର ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେହି ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ତାହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା କହିବାର ସାହସ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପୁଣିଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି।”

ସମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, “ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମତା ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ।” ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲଗାତାର ଦାବି ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି।” ଖଡଗେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୁଲବର୍ଗାରୁ ଆସିଥିବା ନେତା।

ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “‘ଚାନ୍ଦା ଚୋରି’ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଉଭୟ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆସ୍ଥା ରାମ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ।”

“ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘ଚାନ୍ଦା’ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋଦି ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସାଲିସ୍‌ ହେବ ନାହିଁ,” ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ; ଜେନେଭାସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମୟୂର ଉପହାର ଦେଲା ଭାରତ

TAGGED:

RAHUL GANDHI
NARENDRA MODI
AMIT SHAH
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
RAHUL GANDHI TARGETS MODI AND SHAH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.