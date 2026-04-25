ETV Bharat / bharat

ରାମ ମାଧବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ କଟାକ୍ଷ: କହିଲେ, RSS ଅର୍ଥ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରେଣ୍ଡର ସଂଘ'

ଆରଏସଏସ୍‌ ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମ ମାଧବ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ୍ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Rahul Gandhi remark on Ram Madhav's statement in USA, says RSS stands for Rashtriya Surrender Sangha
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 25, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ୍‌)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମ ମାଧବ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ୍ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି(ଶନିବାର) କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରଏସଏସ୍‌ର “ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ”କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, “ଆରଏସଏସ୍‌ ଅର୍ଥ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରେଣ୍ଡର ସଂଘ’। ନାଗପୁରରେ ଫର୍ଜି ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାପାଳନ । ରାମ ମାଧବ କେବଳ ସଂଘର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।”

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାଶିଙ୍ଗଟନ୍‌ ଡିସିରେ ଥିବା ହଡସନ୍‌ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍‌ର ‘ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍‌ଫରେନ୍ସ’ରେ “ନ୍ୟୁ ପାଥ୍‌ସ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ US-India ରିଲେସନ୍ସ” ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଆଲୋଚନାରେ ଆରଏସଏସ୍‌ ନେତା ରାମ ମାଧବ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାପାର ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ୍‌ ଓ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ୍‌ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି, ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେରିକା ସହ କାମ କରିବାରେ ଭାରତ କେଉଁଠି ଉଣା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାମ ମାଧବ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କହିଥିବା କଥା ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ୍‌ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇନଥିଲା। ସେହିପରି, ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କକୁ ଭାରତ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ୍‌, ତେଲ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ ଓ LPG ମହଜୁଦ ନେଇ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ହର୍ମୁଜ୍‌ରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯେକୌଣସି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ୨୦୨୨ ଠାରୁ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ୍‌ କିଣୁଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଭାରତର ମୋଟ ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ସମୟରେ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ହର୍ମୁଜ୍‌ ଦେଇ ଆସୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଶୋଧିତ ତୈଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAHUL GANDHI
THE NEW INDIA CONFERENCE
RAM MADHAV
RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
RAHUL GANDHI ON RSS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.