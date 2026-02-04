ସଂସଦ ବାହାରେ ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ; 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'-'ଦେଶର ଶତ୍ରୁ' କହି ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ରାହୁଲ-କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖ । ନମସ୍ତେ ଭାଇ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁ ..ଚିନ୍ତା କରନି । ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ । ’’
Published : February 4, 2026 at 4:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (MoS) ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ସଂସଦ ବାହାରେ ବାକ ଯୁଦ୍ଧ ମିଡିଆକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ ବିଟ୍ଟୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ।
ସଂସଦର ମକର ଗେଟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ । ସେଠାରେ ବସିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି କହିଥିଲେ । 2004ରେ ବିଟ୍ଟୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ମନେ ପକେଇ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର ବୋଲି କହି ତାନା ମାରିଥିଲେ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ, ‘ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ।’ ତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଥିଲେ, ‘ନମସ୍ତେ ଭାଇ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁ । ଚିନ୍ତା କରନି । ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ । ’
ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବାକଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଟ୍ଟୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି କହିଥିଲେ, ‘ଏମାନେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଯେମିତି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି ।’
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଗତକାଲି 8 ଜଣ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ନାରାବାଜି କରିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ଗୃହକୁ ମୁଲତବି ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ହାତରେ ‘ପିଏମ ଇଜ କମ୍ପ୍ରମାଇଜଡ’ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମିଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ।
ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିବି ଇଡନ, ଅମରିନ୍ଦର ରାଜା, ମଣିକମ ଟାଗୋର, ଗୁରୁଜିତ ସିଂହ ଔଜଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ୟାଦୋରାବ ପଡୋଲ, ଚମାଲା କିରଣ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଡିନ କୋରିୟାକୋସଙ୍କ ସହ ସିପିଆଇ(ଏମ) ସାଂସଦ ଏସ ଭେଙ୍କଟେଶନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
