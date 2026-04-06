ଡାଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାହୁଲ, କହିଲେ 'ଭାରତକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି'
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ତଥ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।"
Published : April 6, 2026 at 3:21 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ଭାରତର ଡାଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଏହାର ଡାଟା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଡାଟା ଏହାର ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଅର୍ଥନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ - IT ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କମ୍ପାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ:
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି:- ଆମେରିକା ସହିତ 'ବାଧା ହ୍ରାସ କରିବା' ଆମ ଡାଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ରଖେ ? ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡାଟା, ଆର୍ଥିକ ଡାଟା ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ଭାରତରେ ରହିବ କି ? ଭାରତ କ'ଣ ଏବେ ବି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ AI ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ?"
ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଡାଟା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡାଟା, AI ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାନ ଉତ୍ତର ମିଳେ: 'ଢାଞ୍ଚା', 'ସନ୍ତୁଳନ', 'ସ୍ୱାୟତ୍ତତା' - କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ।" ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦେଶକୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୌଡ଼ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ତଥ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଛି ।" ଲୋକମାନେ ଦେଶର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ଉଚିତ । ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ତଥ୍ୟର ମାଲିକ ହେବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।" ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ରାହୁଲ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଭାରତର ଡାଟା ସ୍ଥାନୀୟକରଣ ନିୟମ, ସୀମାପାର ଡାଟା ନିୟମ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର-ଭାରତ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ କିପରି ସମନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ନିୟାମକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି କି; ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବ କି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିପାରିବ କି ? କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ କି ?
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଡାଟାବେସ୍, ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏଆଇ ଡାଟାସେଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କି ? ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ?
ସେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ବିକାଶ, ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ଘରୋଇ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ କରେ, ବିଶେଷକରି ଡାଟା ସ୍ଥାନୀୟକରଣ, ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ସୀମାପାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ।
ବିବୃତ୍ତିର ଲିଖିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆଇଟି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଯାହାର ରାଜସ୍ୱ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 280 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରପ୍ତାନି 225 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର । ଏହା 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ, ଡିଜିଟାଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ।
"ଭାରତର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା: ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଭାରତ, ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ତିନୋଟି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।" ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (BTA), ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏକ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ସହଯୋଗକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
"ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଖୋଲା ଏବଂ ସମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଢାଞ୍ଚା ଭାରତ-ଆମେରିକା BTAର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏହାର ନିୟାମକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛି, ସେହିପରି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଏବଂ ସୀମାପାର ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସତର୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତିନ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ଏପରି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।