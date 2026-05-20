ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ 'ବିଶ୍ୱାସଘାତକ'

ଦେଶ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ଝଡ। ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ । ଦରଦାମ ଏତେ ବଢିବ, ଯାହା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖି ନଥିବେ ।

Rahul Gandhi called PM Modi and the Home Minister 'traitors'.
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। (ଫାଇଲ ଫଟୋ)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 3:11 PM IST

ରାୟବରେଲି: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରେଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅମର୍ଯ୍ୟଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କୁ ‘ବିଶ୍ୱାସଘାତକ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରାୟବରେଲି ଗସ୍ତର ଦ୍ୱୀତିୟ ଦିନରେ ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାୟବରେଲିରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ । ଦରଦାମ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖି ନ ଥିବେ । ଆଗକୁ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ , ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକାର ହେବେ ଚାଷୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମହିଳା ।'

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର । ମୋଦି ଦେଶକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ଝଡ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିଭିରେ ଆସି କାନ୍ଦିବେ ।'

ଆମ୍ବେଦକର-ବୀରା ପାସିଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ

ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ୍ବେଦକର-ବୀରା ପାସିଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଆମେ ବୀରା ପାସିଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛେ । ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ବୀରା ପାସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହାର ରକ୍ଷା ଠିକ ଭାବେ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛିି।'

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, 'ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ବିଚାରଧାରା, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆମ୍ବେଦକର, ବୀରା ପାସି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଥିଲା । ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏହି ବିଚାରଧାରାର ଅପମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଚୁପ ହୋଇ ଯାଉଛେ । ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆରଏସଏସ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଥା ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଚିରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚୁପ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।'

ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଯାଅନି, ସୁନା କିଣନି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଡି କିଣ । ହେଲେ ନିଜେ ବିଦେଶ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି । ଜାତି ଜନଗଣନା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଅଦାନୀ-ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଦେଶ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ବୀରା ପାସିଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।'

