'ପାପା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ...' ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 35ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 35ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି (@RahulGandhi (X))
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 11:51 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକୀରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 35ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପିତା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (@RahulGandhi (X))

ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ।

ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ:

'X'ରେ ପିତାଙ୍କ ସହ ପିଲାଦିନର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପାପା, ଆପଣ ଯେଉଁ କୁଶଳ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସାକାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁଲାଇବି । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ।"

ସେହପରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ ବୀର ଭୂମିରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମାରୋହରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଝିଅ ମୀରା ଏବଂ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ:

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏକ ପୁରୁଣା ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଏକ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ର... ମୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ - ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ୱାଧୀନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ମାନବଜାତିର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ।"

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ (ETV Bharat)

"ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସରେ, ଆମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଭାରତର ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ " ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୀର ଭୂମିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ହୁଡା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରୁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ । ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ ।"

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କେଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 35ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

1984ରୁ 1989 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ମାଆ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେ 1989 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1991 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀପେରୁମ୍ବୁଦୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ସମୟରେ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଏଲମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

