ETV Bharat / bharat

ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠି ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ; ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ କାହାଣୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

SATYAGRAHA PLATFORM
FILE - Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଯେପରି ନ ଘଟେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଏକାଠି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସରକାର ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୭ତମ ଜୟନ୍ତୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜେନ୍‌ ଜି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ମହିଳା; ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ସ୍ୱରକୁ ଚୁପ୍‌ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ।”

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, “ବାପୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ କାହାଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍‌ ସମୟ ଲାଗିବ।”

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେଠାରେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କରିବି। ସଂସଦରେ, ରାସ୍ତାରେ, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ର କାହାଣୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ।”

ଏହା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ରାଏବରେଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି।”

ଜମି, ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦଳିତ ଅଧିକାର, ଓବିସି ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। “ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ, ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହାର ସମାଧାନରେ ଆମେ କିପରି ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ତାହା ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିବା ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅତି କମରେ ୭୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି।

ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, “ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାପୁ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଲିସ କିପରି କଠୋରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଠିତ ଏହି ସରକାର ନାଗରିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକୁଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର।”

ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କେହି ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଚୁପ୍‌ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

“କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତାହା ନଦେଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ” ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରମେଶ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଏକତା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହି ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସହ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଛି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ବିଏସଏଫ, 2 ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ମୃତ

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CONGRESS
SATYAGRAHA PLATFORM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.