ETV Bharat / bharat

ରାହୁଲଙ୍କ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା'ରେ ହରିୟାଣା ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ; ପ୍ରତି 8 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 'ନକଲି' ଦାବି

ଅନେକ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ହରିୟାଣାରେ 'ସରକାର ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା।

ରାହୁଲଙ୍କ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା'ରେ ହରିୟାଣା ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ; ପ୍ରତି 8 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 'ନକଲି' ଦାବି
ରାହୁଲଙ୍କ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା'ରେ ହରିୟାଣା ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ; ପ୍ରତି 8 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 'ନକଲି' ଦାବି (Congress Social Media)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 5:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବୁଧବାର ଏଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 'ଦି H ଫାଇଲ୍ସ'କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ "H Files" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ "ହରିଆଣା ଫାଇଲ୍ସ"। ଯାହାକୁ 'ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍' ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା କଥିତ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଦେଶ ଜାଣିବାକୁ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ" କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜାଲିଆତି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ହରିଆଣାରେ ଏକ ଚୋରି ସରକାର ଅଛି। ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଜାଣତରେ ଘଟିଥିଲା।"

ଗାନ୍ଧି ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ​​"ନିର୍ବାଚନ ଅନିୟମିତତା" ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟକୁ ବିଜେପିର ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମେ ଏହାକୁ 'ଦି H ଫାଇଲ୍ସ' ନାମ ଦେଇଛୁ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଭୋଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏହା ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ହରିୟାଣାକୁ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ।"

ଗତବର୍ଷ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ​​କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିଗଲା। "ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବହୁମତ ହାସଲ କରୁଛି, ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା," ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।

'25 ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟ୍':

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବ୍ରାଜିଲୀୟ ଝିଅ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଫରେରୋଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, "ହରିୟାଣାର ରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 10ଟି ବୁଥରେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ମଡେଲର 22ଟି ଭୋଟ୍ ଅଛି।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ "ହରିଆଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟର 12.5 ପ୍ରତିଶତ ନକଲି ଥିଲା।" ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, 5,21,619 ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅବୈଧ ଠିକଣା ସହିତ 93,174 ଭୋଟ୍ ଏବଂ 19,26,351 ବଲ୍କ ଭୋଟର୍ ମିଳିଛି। ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଫର୍ମ 6 ଏବଂ 7 ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ହେରାଫେରି ଅଭିଯୋଗ "ଭିତ୍ତିହିନ":

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହେରାଫେରି ଅଭିଯୋଗ "ଭିତ୍ତିହିନ"। କାରଣ ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅନେକ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିତ କଲେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏକାଧିକ ନାମ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ଉଠାଯାଇ ନଥିଲା?" ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା BLA ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଶୂନ୍ୟ ଆବେଦନ" ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ କେବଳ 22ଟି ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା।"

"ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ":

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସଂସଦ ପରିସରରେ ମିନ୍ତା ଦେବୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ଘୁରାଇ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ମହିଳା ଜଣକ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ମିଥ୍ୟା ଫଟୋ, ମିଥ୍ୟା ନାମ ଏବଂ ମନଗଢ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଭୋଟ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହରିୟାଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ଉପସ୍ଥାପନା ନକଲି ଥିଲା।"

କଂଗ୍ରେସକୁ INLD ନେତାଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ:

INLD ନେତା ଅଭୟ ଚୌତାଲା କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରର କାମ କରିଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ଏକ ଭଲ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ନଥିଲା। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ​​କାରଣ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ବିଦେଶରେ କେହି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଅଛୁ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାରତରୁ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ... ମେସିନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଲାଟରେ ମୋହର ମାରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ଚୋରି ଦେଖିଥିଲେ?"

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦର ହୁଡା:

ହରିୟାଣାର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦର ହୁଡା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ସିରିଜରେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ଜବାବରେ ଦୀପେନ୍ଦର ହୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର 10ଟି ବୁଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 22ଟି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଫରେରୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ବାସିନ୍ଦା।"

ଦୀପେନ୍ଦର ହୁଡା ଲେଖିଛନ୍ତି,"ହରିଆଣାରେ 25 ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ! ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 12.5% ଭୋଟ୍ ନକଲି! ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟ - 5,21,619 ଅବୈଧ ଠିକଣା - 93,174 ବଲ୍କ ଭୋଟର - 19,26,351 ଫର୍ମ 6 ଏବଂ 7ର ଅପବ୍ୟବହାର - ଇସିଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିବରଣୀ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାହୁଲଙ୍କୁ ତରୁଣ ଚୁଗଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମକୁ କହିଲେ ଫୁସ୍‌ ବମ୍

TAGGED:

CONGRESS HYDROGEN BOMB
HARYANA ASSEMBLY ELECTION 2024
RAHUL GANDHI VOTE CHORI UPDATES
VOTE CHORI IN HARYANA POLLS
CONGRESS HYDROGEN BOMB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.