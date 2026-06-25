ETV Bharat / bharat

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ବି ଦିଅନ୍ତୁ : ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

RAHUL ON PRADHANS TERRORIST REMARK
କଂଗେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ (ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ) (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 25, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ନିଜର “ବିଫଳତା” ପାଇଁ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। କେବଳ ସେତକି ନୁହେଁ; ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ “ଦେଶଦ୍ରୋହୀ” ବା “ଗଦ୍ଦାର” ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ବୋଲି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଚୁର ମୋଦି ସରକାର ଏପରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଯେ, ନିଜ ଅଧିକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ; ଯାହାଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୨୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ କହୁଛନ୍ତି।”

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। “ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ‘ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ’ ଓ ‘ପରଜୀବୀ’ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ‘ଦେଶବିରୋଧୀ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ’ କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀର ଟ୍ୟାଗ ଦେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ।”

ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋଟାରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଏକ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ରାକେଟ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଭଳି ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇବା ଦାବି ଉଠାଇବା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ।”

ସିଜେପି (CJP)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ “ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବି-ଟିମ୍” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦିପକେ କହିଛନ୍ତି, “ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ’ଣ କହିଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲେ CJP ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବି-ଟିମ୍। ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... CBSE ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିବାଦ:ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା !

TAGGED:

RAHUL GANDHI
DHARMENDRA PRADHAN
TERRORIST REMARK ON STUDENTS
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
RAHUL ON PRADHANS TERRORIST REMARK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.