ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଯୁବପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା; ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାରର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବି
Published : August 5, 2026 at 7:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି(ବୁଧବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱର ଉଠାଇବା କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
भारत के भविष्य को देखिए - युवा, निडर, बेबाक, देशभक्त।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 5, 2026
और प्रधानमंत्री-गृह मंत्री? न संसद आने का साहस, न जवाब देने की हिम्मत। pic.twitter.com/XkNq1XohW7
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଯୁବପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ସେମାନେ କିପରି ଆକ୍ରମଣ, ମାଡ଼ ଓ ଧମକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତର ଧାରଣା ଓ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।"
ବିଜେପି ଶାସନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୁକ୍ତିକର ଓ ଅର୍ଥହୀନ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣିଥରେ ଦେଶରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ।"
ସେହିପରି, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣିଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।