ପୋଲିସର ବର୍ବରତା, ସ୍ୱର ଚାପିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା; ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ।
Published : October 17, 2026 at 8:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିଦେବା ଏବଂ କେହି ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ ନକରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବୋଲି ଶନିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ବର୍ବରତା ଲଜ୍ଜାଜନକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है। यह सब आवाज़ों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे। मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म। उनका यही डर पुलिस तक पहुँचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ପୋଷାକ ଟାଣିବା ଏବଂ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଲଜ୍ଜାଜନକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର ଚାପିଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏତେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ ନକରନ୍ତି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୋଦି-ଶାହ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଖସିଯିବ, ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ ହିଁ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବକଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରାଉଛି।"
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବାକୁ କହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।