୨୦୧୮ ମସିହାର ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦୋଷମୁକ୍ତ: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ
୨୦୧୮ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତତ୍କାଳିନ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 26, 2026 at 8:09 PM IST
RAHUL GANDHI SULTANPUR COURT, ସୁଲତାନପୁର : ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଏକ ମାନହାନି ମାମଲାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୁଲତାନପୁର କୋର୍ଟ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୧୮ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ରାୟ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ରାୟବରେଲି ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଥିଲେ ।
ଆବେଦନକାରୀ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ ସନ୍ତୋଷ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୟାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କୋର୍ଟ ପରିସର ବାହାରେ ଢୋଲ ବଜାଇ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଏହି ରାୟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସୋମବାର ଦିନ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଫେଲା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର ୯୧ ନମ୍ବର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ନିକଟରେ ଏହି କାଫେଲାରେ ଥିବା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ ।
ଗାନ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆରାଧନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଦଳର ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ମାମଲାଟି ୨୦୧୮ ମସିହାର
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୨୦୧୮ ମେ’ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ସେତେବେଳର ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୮ରେ ଏହି ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ସେତେବେଳର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ସଭାପତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ।
ବିଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ଉପ-ସଭାପତି ଥିଲି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ୩୩ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି । ମୁଁ ମୋ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା ।"
ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଓକିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଆଇନଜୀବୀ କାଶୀ ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା ୫୦୦ ଅଧୀନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।
ବିଚାର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା ।
ଏମ୍ପି/ଏମ୍ଏଲ୍ଏ (MP/MLA) କୋର୍ଟ ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସର ବର୍ବରତା, ସ୍ୱର ଚାପିଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନିୟମିତତା ମାମଲା, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ