ଭାରତକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ ପୁଟିନ; ମୋଦି କହିଲେ,  ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଇ-ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସା

ପୁଟିନ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଳୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଫିସରେ ଆଜି ଏକ ଦ୍ୱୀପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଆମେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧିପାଇଁ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ ।

Russian President Vladimir Putin received a formal welcome on his visit to India (PTI)
December 5, 2025

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତିର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି । ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରୁଷ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଛି଼ଡା ହେବ ।

ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୋଦି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା । ଏହି ଅଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ବି ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଦୀର୍ଘ 8 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବା । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ।

ପୁଟିନ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବନ୍ଧୁ -ମୋଦି

ଦୁୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଳୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଫିସରେ ଆଜି ଏକ ଦ୍ୱୀପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିଭାଷଣରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ, 'ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ ତଥ୍ୟ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଉଥିଲେ ।'

ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଆଲୋଚନା ଅବସରରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କହିଥିଲେ, ‘ଏପରି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତଥା ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଗୁରୁୂବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ।' ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଭାରତର ବିକାଶମୁଖୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ତୈଳ ଯୋଗଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଆମେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହି ନେଣଦେଣ 96 ପ୍ରତିଶତ କରିଲୁଣି । ଗତବର୍ଷ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କହିପାରିବା । ଏହା ପାଖାପାଖି 64 ଅରବ ଡଲାର ଅଟେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛୁ । ଏପରିକି ଏହି ସ୍ତର 100 ଅରବ ଡଲାରରେ ପହଁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ' ବୋଲି କହିଥ଼ିଲେ ପୁଟିନ ।


'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲେଞ୍ଜର ଏକ ପୁରା ତାଲିକା ଦେଲେ'

ପୁଟିନ କିହଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଚାଲେଞ୍ଜର ଏକ ପୁରା ତାଲିକା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଉ ଆମେ ଏହା କରିବୁ ମଧ୍ୟ । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋଏସିଆନ ଆର୍ଥିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ବିକାଶର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଯିବ । ଆମେ ଏହି ବୁଝାମଣା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଛଅଟି ରିଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ କିମ୍ବା ବେଲାରୁସରୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳକୁ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଭାରତ-ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ପ୍ରାଥମିତ଼କ ଦାୟିତ୍ୱ । ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସହମତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛୁ । ୟୁକ୍ରେନ ଯ୍ଦଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ଚାହିଁ ଆସିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

ଆତଙ୍କବାଦ ମାନବିକତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ

ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଭାରତ-ରୁଷ ୟୁରେସୟାନ ଆର୍ଥିକ ସଂଘ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କାମ କରୁଅଛି । ଭାରତ-ରୁଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ ବା କ୍ରୋକ୍ସ ସିଟି ହଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୂଳ ଗୋଟିଏ । ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆତଙ୍କବାଦ ମାନବିକତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ । ଏହା ବିରୋଧରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଏକତା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତି । ଭାରତ-ରୁଷ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜି-20, ବ୍ରିକ୍ସ, ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ ।

ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନିଆ ନିଃଶୁଳ୍କ ଇ-ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସା ଏବଂ 30 ଦିନିଆ ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

