କାଲିଠୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ, ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ପୁଟିନ ଭାରତ ସହିତ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ମହାକାଶ, କୃଷି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଟିନ।
Published : December 3, 2025 at 6:37 PM IST
ମସ୍କୋ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମସ୍କୋ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମସ୍କୋରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ମହାକାଶ, କୃଷି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଜିଂ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ମସ୍କୋ ସର୍ବଦା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 4-5 ତାରିଖରେ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପାଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା।" ପୁଟିନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପୁଟିନ 23ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସ୍କୋଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅଧିକ A-400 ଦୂରଗାମୀ ବିମାନ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ରହିପାରେ।
ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର ସାମରିକ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର 36 ପ୍ରତିଶତ ପାଖରେ ରୁଷୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଜାରି ରହିବ।" ରୁଷ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ Su-57 ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। Su-57 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିମାନ।
ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି, "Su-57 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ରହିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା।" ଏହା କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା କେବଳ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସହଯୋଗର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ବିକଶିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ପେସ୍କୋଭ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରୁଷ ପାଖରେ ଛୋଟ ଏବଂ ନମନୀୟ ରିଆକ୍ଟର ଅଛି। ଛୋଟ ରିଆକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ରୁଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ନିବେଶ, ମିଳିତ ନିବେଶ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଥାଏ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ପୁଟିନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିବେ। ପରଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପୁଟିନ ତା'ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
