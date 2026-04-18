ପୁରୀ-ଗଙ୍ଗାସାଗର-ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଯାତ୍ରା: ଭାରତ ଗୌରବ ଟ୍ରେନରେ ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଭାରତ ଗୌରବ ଟ୍ରେନ୍ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମେ ୧୮ ତାରିଖରେ ବାରାଣସୀରୁ ଏହାର ଶେଷ ରହଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ହେବ ।
Published : April 18, 2026 at 7:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହାର ଭାରତ ଗୌରବ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ 'ପୁରୀ-ଗଙ୍ଗାସାଗର-ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଯାତ୍ରା' ନାମକ ଏକ ତୀର୍ଥ ସର୍କିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ମେ 9ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଏହି 11 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଜଗା ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ତା'ପରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାସାଗରର ଶାନ୍ତ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ସଂଗମ ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ, ଯାହା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପୀଠ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରାମଲଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜା କରିପାରିବେ । ଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ରହଣି ହେଉଛି ବାରାଣସୀ, ଯାହା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ଭାରତ ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ୯ ମେ'ରେ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ହନୁମାନଗଡ଼, ଚୁରୁ, ସିକର, ରିଙ୍ଗାସ୍, ଜୟପୁର, ଭରତପୁର, ମଥୁରା, ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଝାନ୍ସୀ ଏବଂ କାନପୁର ଭଳି ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନେଟୱାର୍କରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ।
ଏହି ୧୧ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିବିଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସେତୁ ବନ୍ଧିତ କରୁଛି । ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ଥିବା ଚମତ୍କାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ତା'ପରେ ଯାତ୍ରା ଗଙ୍ଗାସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଲକାତାର ପବିତ୍ର କାଳିଘାଟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧୨ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ରେଳ ଯାତ୍ରାର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବିହାରରେ ଯାତ୍ରା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋଡ଼ ନେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୟାର ପବିତ୍ର ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେଠାରୁ, ଟ୍ରେନ୍ ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର କାଳଜୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମନମୋହକ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିକଟରେ ହନୁମାନଗଢ଼ି ଅଛି, ଯାହା ହନୁମାନ ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତର ପବିତ୍ର ଭୂଗୋଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟପ୍ ବିଶ୍ୱାସର ସାମୂହିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଥାଏ ।
IRCTC (ଜୟପୁର)ର ଅତିରିକ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁର୍ଜର ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ, ଯେପରିକି ଏକ ତୃତୀୟ ଏସି ଇକୋନୋମି କୋଚ୍, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍, ବାୟୋ-ଟଏଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ବଜେଟ୍ କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: "ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ" ଏବଂ "କମ୍ଫର୍ଟ" ।
ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ବର୍ଗ
'ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନକ' ବର୍ଗ ₹27,890 ଚାର୍ଜ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା, ରାତ୍ରୀଯାପନ ପାଇଁ ନନ୍-ଏସି ରୁମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନନ୍-ଏସି ବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
'କମ୍ଫର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରାମ' ବର୍ଗ ପାଇଁ ₹32,065 ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା, ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ଏସି ରୁମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଏସି ବସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା
ରେଳୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଥ, ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଭୋଜନ (ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ), ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବୀମା କଭରେଜ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମ (PSU)ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ LTC ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା
ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ