ETV Bharat's campaign against drugs: ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବର ଡ୍ରଗ୍ ସର୍ଭେ, ଦେଶକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ କି ନୂଆ ଦିଗ ?
ପଞ୍ଜାବର ‘ଡ୍ରଗ୍ ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଶା ବିରୋଧୀ ନୀତିର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
Published : June 20, 2026 at 5:21 PM IST
ପଞ୍ଜାବ: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜସବିନ୍ଦର ସିଂହ ହାତରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଧରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କେବଳ, ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସୀମିତ ନୁହଁନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ସେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନେକେ ଅସହଜ ବୋଧ ବି କରନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନ ହେଲା; ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ କି ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କି ? କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଜସବିନ୍ଦର ସିଂହ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ସେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ପରିବାରର ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ, ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ‘ଡ୍ରଗ୍ ଓ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଜନଗଣନା’ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ‘ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ’ ଟ୍ୟାଗ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଆସିଛି।
୨୦୨୫ ବଜେଟରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସରକାର ଏହି ସର୍ଭେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୮ ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୬ ମେ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟରମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ।
ପଞ୍ଜାବ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ପରପରି ସରକାରମାନେ ଏହି ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ୨୦୨୨-୨୩ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ୬୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ, କୋକେନ୍, ଚରସ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ୧୦ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବର ଜନସଂଖ୍ୟା ୨.୭୭ କୋଟି ଥିବାବେଳେ, ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଜଣେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ସର୍ଭେକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ‘ୱାର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଡିଜିପି ଗୌରବ ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୯,୭୮୪ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୯,୮୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ୨,୦୨୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ୍, ୩୫,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପୋସ୍ତ ଛେଲି, ୬୯୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଫିମ୍, ୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଏବଂ ୫୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଶା ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ୧୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି; ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥମିନାହିଁ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି (NCRB) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ଯୋଗୁ ୧୦୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ୨୦୨୨ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୪ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୧ରେ ୭୮ ଥିଲା। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୪୧୭ ଜଣ ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ଆଶା ଯେ, ଏହି ଜନଗଣନା ଏମିତି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବ ଯାହା କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଅଭିଯାନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନିଶାସକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ବଲବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।”
ସର୍ଭେକାରୀମାନେ ମୋଟ ୨୬ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଉପଲବ୍ଧତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପରିବାରର ଋଣଭାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥା ଅନେକ ସର୍ଭେକାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଟିଚର୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଦଲଜିତ ସିଂହ କହନ୍ତି, “କଥାରେ ଯେତେ ସହଜ ଲାଗେ, ବାସ୍ତବରେ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ଘରର କିଏ ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ।”
ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୁପିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂହଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି ପଚାରିବେ ଏବଂ କିପରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହନ୍ତି, “ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଫର୍ମ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକ ପରିବାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରର କିଏ ଡ୍ରଗ୍ ନେଉଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି କମ୍।”
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁଖପାଲ ଖୈରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ଭେର ସଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “କୌଣସି ପରିବାର କାହିଁକି ସତ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଡ୍ରଗ୍ ନେଉଛି? ଆଉ ଯଦି କହିବେ, ତେବେ କେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା କାହିଁକି ଜଣାଇବେ?”
ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ସର୍ଭେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଫୁଲୱାଲ ଗାଁର ପଞ୍ଚ ଓ ସମାଜସେବୀ ନବଜିନ୍ଦର ସିଂହ ସେଖୋନ, ଯିଏ ନିଶାବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେ ପରିବାରମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏହି ଜନଗଣନା ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ସହଜ କରିପାରିବ। “ଯଦି ପରିବାରମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତେବେ ସର୍ଭେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜସବିନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ସର୍ଭେକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ‘ଡ୍ରଗ୍’ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାମାତ୍ରେ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, “ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ, କାରଣ ଡ୍ରଗ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଅସହଜ ବୋଧ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି।”
ଜନଗଣନା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. ବଲବୀର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଇ-ରିକ୍ସା ଗାଁ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୧୧୭ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ୱ, ପୁନର୍ବାସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଲାଣ ପଥ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ଧାରାକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।”
ଏହି ସର୍ଭେ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଲୁଧିଆନାର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିତ ବାମ୍ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭେକାରୀ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟି ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା ୨୫୦ ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନୀ ପାଇବେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ ଏକ ଜନଗଣନା କି ନିଶାସକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ?
ନିଶା ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଜୀବୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସାହସିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଗତି ନେଇ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲେ ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ଏକ ଉପାୟ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋପନୀୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପକ୍ଷପାତମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ବିରତ ରଖିପାରେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଡ୍ରଗ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଗୀଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନିଶାସକ୍ତିର ମୂଳ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ।
ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଡା. ଇନ୍ଦରଜିତ ଢିଙ୍ଗରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨୦ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ବଦଳିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋସ୍ତ ଓ ଅଫିମ୍ରେ ଆସକ୍ତ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକେ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜଣ୍ଡିସ ଓ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି।”
ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। “ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନିଶାର କବଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୁଖଜିନ୍ଦର ସିଂହ ରନ୍ଧାୱା ସର୍ଭେରେ ମଦକୁ ଡ୍ରଗ୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ପଞ୍ଜାବର ହଜାର ହଜାର ମା' ଓ ଝିଅ ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଦ ଡ୍ରଗ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ ‘ପାୱାର ୱାଟର’ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଘର ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ।”
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ଚୁଘଙ୍କ ମତରେ, ଏଭଳି ସର୍ଭେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳରେ ପୁଲିସ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।
ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଭଲ ଓ ଖରାପ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ନିଶାସକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରକୁ ନ ବୁଝି ଏହା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ?
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଜାବ ନିଶା ସମସ୍ୟାର କଳଙ୍କ ବହନ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯାହା ଖୁବ କମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣକୁ ମାପିବା। ତେବେ ଏହି ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ୍ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପଞ୍ଜାବକୁ ‘ଉଡତା ପଞ୍ଜାବ’ର କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।