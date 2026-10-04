ପଞ୍ଜାବୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଅମୃତସରର ଲୋହାର୍କା ରୋଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ପଞ୍ଜାବୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2026 at 1:34 PM IST
ଅମୃତସର: ପଞ୍ଜାବୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଅମୃତସରର ଲୋହାର୍କା ରୋଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ । ମ୍ୟାଡ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ- କଲରଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ, ସନଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏଡିସିପି ଭାନିଲା କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଲୋହାର୍କା ରୋଡରେ ଘଟିଥିଲା । ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମ୍ୟାଡ୍ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ, ମ୍ୟାଡ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।"
#WATCH | Punjab | Deputy Commissioner of Police (DCP), Investigation for the Amritsar Commissionerate, Prabhjot Singh Virk says, "A social media influencer, Mad Sandhu, was shot twice on Loharka Road and died on the spot. The investigation is currently in its initial stages. We have leads and will solve the case very soon; that is all we can say right now...We have recorded their (family) statements, registered an FIR, and initiated the investigation..."— ANI (@ANI) October 3, 2026
ଭାନିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । "ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ପାଇଛି, ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯିବ ।" ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କତରାଯାଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ମ୍ୟାଡ୍, ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା । ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନକୁ ନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଓୟେ ଭୋଲେ ଓୟେ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ:
ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜକୁମାର ଭେର୍କା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅମୃତସରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ରହିଛି ।"
ରାଜକୁମାର ଭେର୍କା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଯୁବକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ହତ୍ୟା ଘଟୁଛି । ତଥାପି, ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ।"
ଭେର୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଭୟର ଛାୟା ତଳେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ଆପର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରାଜ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ।