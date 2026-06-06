ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ପୂରା ପରିବାର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 5 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 9 ଜୀବନ
ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁରରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଏବଂ ଟ୍ରଲର୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ 15ଜଣଙ୍କୁ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପରଲୋକାଗତ ବୃଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଡେରାବ୍ୟାସ ଯାଉଥିଲେ।
Published : June 6, 2026 at 12:54 PM IST
Punjab Road Accident , ଫିରୋଜପୁର (ପଞ୍ଜାବ): ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଜିଲକା-ଫିରୋଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଏବଂ ଟ୍ରଲର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଧକ୍କା ଘଟି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ମହିଳା, ଜଣେ ଶିଶୁ ଏବଂ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫରିଦକୋଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଲାଲାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ପରିବାର ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଡେରା ବ୍ୟାସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି 27 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକ ଭ୍ୟାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନେ ପଞ୍ଜାବର ଜଲାଲାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
Firozpur, Punjab: A family member of victim says, " ...most of the victims were our close relatives..." pic.twitter.com/cDf7KItNTg— IANS (@ians_india) June 6, 2026
ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୃତକମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଭୋର୍ 4ଟା ସମୟରେ ଡେରା ବ୍ୟାସ ଅଭିମୁଖେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଯିବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ।" ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବାପାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ 27 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଜଲାଲାବାଦଠାରୁ ଅମୃତସର ବ୍ୟାସକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଫିରୋଜପୁର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।" ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Firozpur, Punjab: A tragic road accident involving a trailer truck and a pickup vehicle has claimed several lives and left 15–20 people seriously injured pic.twitter.com/VerLWA20uz— IANS (@ians_india) June 6, 2026
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ।