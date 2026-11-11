ପଞ୍ଜାବରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ, 3 ମୃତ 24 ଆହତ
ଗୁରୁତର ଆହତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଟିଆଲା ସ୍ଥିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Published : November 11, 2026 at 2:19 PM IST
ସଙ୍ଗରୁର: ପଞ୍ଜାବର ସଙ୍ଗରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବସ ଓଲଟି ପଡିବାରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ 24ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଟିଆଲା ସ୍ଥିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ରୋଡୱେଜ (PRTC)ର ବସ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଏକ ଗଭୀର ଖାତକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭୋର ସାଢେ 4ଟା ସମୟରେ ବସଟି ସଙ୍ଗରୁରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାର କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ବସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ଖାତକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗରୁର ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
#WATCH | Sangrur, Punjab: Three killed, 24–25 injured after a bus lost control and crashed in Punjab's Sangrur district Sub-Inspector Mehar Singh said, "The bus operates on its regular route from Sangrur to Chandigarh via Dhuri. The bus was running slightly late today. When the bus reached near an overbridge, it went out of control and fell into a ditch. Three passengers died on the spot, including two women and one man. Around 24–25 others sustained injuries. All the injured passengers were shifted to different hospitals for treatment."— ANI (@ANI) November 11, 2026
ରାସ୍ତାକଡକୁ ବସ ଓଲଟି 3 ମୃତ
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବସଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ସଙ୍ଗରୁରରୁ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସର ବେଗ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି’’।
ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ଥିଲା ଓ କୌଣସି କୁହୁଡ଼ି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତଗତି ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ’’।
ସଙ୍ଗରୁର ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋଟ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 10 ଜଣ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଟିଆଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ସଙ୍ଗରୁର ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଧମକ; ଶୌଚାଳୟରୁ ମିଳିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସାମରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: 6 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ