ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଠକେଇ ଜାଲରେ ପୁଣେର ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତର, ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ହରାଇଲେ ୧୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର । ସେୟାର-ଟ୍ରେଡିଂରେ 8-10 ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 12.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ ସାଇବର୍ ଲୁଟେରା ।
Published : April 9, 2026 at 12:51 PM IST
ପୁଣେ: ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତର ଅନଲାଇନ୍ ସେୟାର୍ ବଜାରରେ ୧୨.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।ଏପରିକି ସାଇବର୍ ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣକ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ସହିତ 'ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା' ଷ୍ଟକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଥିବା ଆଡମିନ୍ ସବୁ ନିଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଫାର୍ମର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲେଖା ଲେଖୁଥିବା ଜଣେ ଲେଖକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନିବେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳିତ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲେ । ଏସବୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫାର୍ମର ନାମ ସଦୃଶ ଏକ ଠକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପରିମାଣ ଜାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିବେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ମିଥ୍ୟା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ୭ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟ ୧୨.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଠଟି କାରବାର କରିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ଆବେଦନରେ ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠକେଇର ଶିକାର ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।