୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା; ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, 'ବିରଳରୁ ବିରଳତମ' ମାମଲା କହିଲେ କୋର୍ଟ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସରାପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ପୂର୍ବ ଅପରାଧିକ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ
Published : June 29, 2026 at 4:41 PM IST
ପୁଣେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ସୋମବାର ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଭୀମରାଓ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ନିର୍ମମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପୁଣେ ଜିଲ୍ଲାର ନାସରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନଆକ୍ରୋଶ ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା।
୨୦୨୬ ମେ' ୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ମାମଲାକୁ 'ବିରଳରୁ ବିରଳତମ' (Rarest of the Rare) ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି) ଏସ୍.ଆର୍. ସାଲୁଙ୍କେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କାମ୍ବଲେଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଂଶ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ବିଚାରପତି ସାଲୁଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି।
ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅପରାଧ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରମଣର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।"
ଅଦାଲତ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ଘଟିବାର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କାମ୍ବଲେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେବା ଓ ନବଜାତ ବାଛୁରୀ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ନାସରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଶାଳା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଶେଡ୍କୁ ନେଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଛାତିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ସାଲୁଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅପରାଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଓ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ନିରୀହ ଓ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଥିଲେ। କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ପତନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କ(cold-blooded)ରେ କରାଯାଇଥିବା ହତ୍ୟା। ଏହି ଅପରାଧ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଏହା କେବଳ ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବେକକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜର ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି।"
ଅଦାଲତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଲଘୁକରଣକାରୀ (Mitigating) ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। "କେବଳ ତାଙ୍କ ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଏକମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଧରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏହା ଲଘୁକରଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି," ବୋଲି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଜୟ ମିସାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ଟିମ୍ ଏହି ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପାଇଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରାୟରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ପକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅଦାଲତ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ସମସ୍ତ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।"
ସର୍ବାଧିକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ପକ୍ଷ ୧୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯଥାର୍ଥତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।