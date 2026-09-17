21,000 ଗୁପଚୁପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ
ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଗଜ ଉପରେ ଗୁପଚୁପକୁ ସଜାଯାଇ ଏକ ୧୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିରାଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : September 17, 2026 at 2:18 PM IST
ପୁଣେ: ମୁସୁମୁସିଆ ଗୁପଚୁପ କଥା କହିଲେ ରାଗ ଆଳୁ ମସଲା ଓ ଚଟପଟା ଖଟାପାଣି କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କଥା କେହି କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିବେ । ପୁଣେର ଫର୍ଗସନ କଲେଜ ରୋଡରେ ଗୁପଚୁପରେ ଅଦ୍ଭୁଦ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 21 ହଜାର କଡ଼କଡ଼ିଆ ଗୁପଚୁପକୁ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୁପଚୁପରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜାନନ । ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଗଜ ଉପରେ ଗୁପଚୁପକୁ ସଜାଯାଇ ଏକ ୧୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବିରାଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗୁପଚୁପରେ ଗଜାନନ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗୁପଚୁପ ଗଣେଶ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣେଶ ଭେଲ୍ର ମାଲିକ ତଥା ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପେଶ ଏବଂ ଦୀନେଶ ଗୁଡ଼ମେୱାର ଏଭଳି ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ।
ଏଭଳି ଯୋଜନା ଶୁଣିବାକୁ ସରଳ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନଥିଲା। କାରଣ ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ହାଲୁକା, ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିବା ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ପାଗ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାରକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି କିଭଳି ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରୂପେଶ କୁହନ୍ତି ‘‘କାଠି ଯୋଡ଼େଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ସେହି ସଂରଚନାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଯାଇଥିଲା । ୧୩ ଫୁଟର ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଯୋଡି ଚାଲିଥଲୁ । ଏହି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କେବଳ ଏକ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୋଟ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁପଚୁପ ତିଆରି ଅପୂର୍ବ କୃତିକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ’’।
ସେହିପରି ଦୀନେଶ କୁହନ୍ତି ‘‘ଏହି ପ୍ରତିମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବେ ଚବିଶି ଘଣ୍ଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୁପଚୁପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନରମ କରିଦେଇପାରେ । ସେହିପରି ଧୂଳି ଓ ଆକସ୍ମିକ ବର୍ଷା ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ କାରିଗର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣେର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୌସୁମୀରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା; ମାଟି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ !