ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣକୁ 7 ବର୍ଷ; 'ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯବାନଙ୍କ ଦୃଢ ସାହାସରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ'
ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଯେଉଁଥିରେ 44 ବୀର ଯବାନକୁ ହରାଇଥିଲା ଦେଶ ।
Published : February 14, 2026 at 1:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ତଥାପି ମନରୁ ଲିଭିନି ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦିନ । ଏବେବି ବୀରପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଗୁମୁରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଜନ୍ମମାଟି । ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ 44 ବୀର ଯବାନକୁ ହରାଇଥିଲା ଦେଶ । ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଚଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
I pay my heartfelt homage to the innocent lives lost in the tragic Coimbatore serial bomb blasts of 14 February 1998, a dark and painful chapter in our nation’s history.— Vice-President of India (@VPIndia) February 14, 2026
On that fateful day, when Shri L. K. Advani ji was visiting the city, a series of horrific explosions shook…
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଶ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବାଦା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଚାଲିବ ।"
Remembering the brave heroes who laid down their lives in Pulwama on this day in 2019. Their devotion, resolve and service to the nation remain forever etched in our collective consciousness. Every Indian draws strength from their enduring courage.— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " 2019 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାହାସୀ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରତି ସେବା ଆମ ସାମୂହିକ ଚେତନାରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ ସାହାସରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । "
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " 2019ରେ ପୁଲଓ୍ବାମୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଭାରତର ମାତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହିବ ।"
पुलवामा में 2019 के दुस्साहसी आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2026
भारत माता की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। pic.twitter.com/UrEV7Xu3VR
ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣ:
2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ସମୟ 3ଟା 30 ମିନିଟ ସମୟରେ ସିଆରପିଏଫ 180 ବାଟାଲିଅନର 800 ଯବାନ ଶ୍ରୀନଗର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ । ପୁଲୱାମା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 272 ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆରଡିଏକ୍ସ ବୋଝେଇ ଟାଟା ସୁମୋ ସେନା ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା । ରାଜରାସ୍ତା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବା ସହିତ 44 ଜଣ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦିନକୁ କଳାଦିବସ ଭାବେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ।
