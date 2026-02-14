ETV Bharat / bharat

ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣକୁ 7 ବର୍ଷ; 'ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯବାନଙ୍କ ଦୃଢ ସାହାସରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ'

ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଯେଉଁଥିରେ 44 ବୀର ଯବାନକୁ ହରାଇଥିଲା ଦେଶ ।

A ceremony organised to pay tribute to the fallen CRPF jawans who lost their lives in the 2019 Pulwana Terror Attack
A ceremony organised to pay tribute to the fallen CRPF jawans who lost their lives in the 2019 Pulwana Terror Attack (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ତଥାପି ମନରୁ ଲିଭିନି ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦିନ । ଏବେବି ବୀରପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଗୁମୁରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଜନ୍ମମାଟି । ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ 44 ବୀର ଯବାନକୁ ହରାଇଥିଲା ଦେଶ । ଦେଶମାତୃକାର ସେବାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଚଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣାନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ସିଆରପିଏଫ ଯବାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଶ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବାଦା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଚାଲିବ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " 2019 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସାହାସୀ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରତି ସେବା ଆମ ସାମୂହିକ ଚେତନାରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଢ ସାହାସରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । "

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, " 2019ରେ ପୁଲଓ୍ବାମୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଭାରତର ମାତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହିବ ।"

ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣ:

2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ସମୟ 3ଟା 30 ମିନିଟ ସମୟରେ ସିଆରପିଏଫ 180 ବାଟାଲିଅନର 800 ଯବାନ ଶ୍ରୀନଗର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ । ପୁଲୱାମା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ 272 ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆରଡିଏକ୍ସ ବୋଝେଇ ଟାଟା ସୁମୋ ସେନା ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 10 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା । ରାଜରାସ୍ତା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେବା ସହିତ 44 ଜଣ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଦିନକୁ କଳାଦିବସ ଭାବେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ।

ଭାରତ-ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ ଡିଲ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା

ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଦଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣା; ଆଜିଠୁ 'ସେବା ତୀର୍ଥ'ରେ ଚାଲିବ ସରକାର

TAGGED:

C P RADHAKRISHNAN
NATION PAYS HOMAGE MARTYR SOLDIER
PULWAMA TERROR ATTACK 2019
ପୁଲଓ୍ବାମା ଆକ୍ରମଣ
PULWAMA TERROR ATTACK ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.