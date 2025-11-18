ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିଶୋର ବସା ଓ ଅଶୋକ ବସା । ଝୁମର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ।
Published : November 18, 2025 at 9:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଥରିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ) ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା। କିଶୋରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯମଜ ଭ୍ରାତା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେଡରେସନ ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନସ ବା WFEOର ଚେୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିଶୋର ବସା ଓ ଅଶୋକ ବସା:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ) ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଦିବାସୀ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହିଁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେବ ।" ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟିକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲରେ ଗଢ଼ାଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଝୁମର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ପ୍ରଫେସର ବସା ଝୁମର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଝୁମରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଝୁମରର ଏକ ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଖିଚିଂ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ବା ASI ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀକରଣ ଓ ପ୍ରଚାର ସମ୍ଭବ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିଛି ।
ଜଳ ସଙ୍କଟ ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ:
ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶୋକ ବସା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଳ ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଏସ.ଡି.ଜି. ଲକ୍ଷ୍ୟ ୬, ୧୧, ୧୩ ଓ ୧୪ରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ‘ୱାଟର ଆକ୍ସନ ଡିକେଡ୍ 2018-2028’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଇଂ. ବସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, "ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଜଳ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି । ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦେଶର ଜି.ଡି.ପିରେ ୬% ଅବନତି ଘଟାଇପାରେ । ୨୦୩୦ ବେଳକୁ ଭାରତର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା, ଉପଲବ୍ଧ ମୋଟ୍ ଜଳସମ୍ପଦର ଦୁଇଗୁଣା ହେବାକୁ ଥିବା ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି । ଯାହା ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଂକଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଯଥୋଚିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ନୀତିର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂ. ବସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ବସା ଏବଂ ଇଂ. ଅଶୋକ ବସା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୃହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର