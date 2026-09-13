ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ 2026; କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତିବ୍ଦତ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ଆଡକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ।
Published : September 13, 2026 at 2:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ VVIPଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଚିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିବ୍ଦତୀୟ ସମର୍ଥକ ତଥା ତିବ୍ଦତୀୟ ୟୁଥ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଇଟିଓ ଏବଂ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ଭଳି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତଥା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନାକେଦମ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ।
10ରୁ ଅଧିକ ତିବ୍ଦତୀୟ ଯୁବକ ଭାରତ ମଣ୍ତପ ଆଡକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସବୁଠୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ଆଡକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁଟିୟନ୍ସ ଜୋନରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ।
କେତେ ତ୍ରୁଟିପର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ ଛକରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ଥିଲେ । ଛାତ ଉପରେ ସ୍ନାଇପର ଏବଂ ଶତାଧିକ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ରଖା ଯାଉଥିଲା । ତଥାପି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ? ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପଶି ଆସିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟନେଲରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ
ଶୁକ୍ରବାର ‘ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଏ ଫ୍ରି ତିବ୍ଦତ’ର 5 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ଟନେଲ ଭତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଟନେଲର ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢି ତିବ୍ଦତ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।
ଭିଭିଆଇପି ରୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ
ଶନିବାର ରାତିରେ କଡ଼ା ପହରା ତଥା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆଇଟିଓ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭିଭିଆଇପି ରୁଟ ତଥା ଭାରତ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବିଫଳତା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଂପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦ ବିଭାଗ ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇ ନ ଥିଲା । ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦଶରୁ ଅଧିକ ତିବ୍ଦତୀୟ ଯୁବକ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନରେ କିପରି ଏକାଠି ହେଲେ ? କିପରି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏହାର ସୁରାକ ପାଇଲା ନାହିଁ ? ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ତଥା ଗୁଇନ୍ଦ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନ ଥିଲା। ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁନିୟୋଜିତ ରଣନୀତି ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱ ସନ୍ଦେଶ ନିହିତ ଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଗତି ମୈଦନ ଏବଂ ଆଇଟିଓରେ ହୋଇଥିବା ହୋଇଥିବା ଲଗାତାର ତ୍ରୁଟି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିିଛି । ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତିବ୍ଦତୀୟ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ 'ମଜନୁ କା ଟିଲା'କୁ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ପୋଲିସର କ୍ୱିକ ରେସପନ୍ସ ଟିମ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁତୟନ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଗାଲା ଡିନର୍କୁ ଆସିଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, କାରଣ କ'ଣ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’: କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଜିତିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ