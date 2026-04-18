'ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ': ବିରୋଧୀ ଏକତାର ବିଜୟ କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା
ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭା କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ।
Published : April 18, 2026 at 3:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଳରେ ଦେଶର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଏବଂ ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଂସଦରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଲୋକସଭାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଏକତାର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ।
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " our stand is very clear. the entire india alliance has made its stand very clear, and this vote has made it even clearer that, in our understanding, this bill that was introduced and the three-day discussion was not about… pic.twitter.com/6GkCRVtPXK— ANI (@ANI) April 18, 2026
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ଆଳ ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2023 ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର 2023 ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏପରି କରିବେ ।"
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " the way they have brought this bill, the things they have attached to it, the delimitation, the 2011 census, it's very clear that they knew this bill was not going to be able to be passed. they just wanted the political… pic.twitter.com/TQo2dP2eLC— ANI (@ANI) April 18, 2026
ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶାଏ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଥିଲା । ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ 2029 ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ।"
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ବାହାନାରେ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ । ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ । ଯଦି ଏହା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ କହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବେ ।
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " we are saying very clearly, and we will say this from every platform, we will say this in every state, not just the congress party, but every party of the india alliance will say it very clearly: bring that 2023 legislation… pic.twitter.com/w07VoGQcDN— ANI (@ANI) April 18, 2026
ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାମାନଙ୍କର ମସିହା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହାଥରାସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆମର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।"
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi says, " it's a black day for them (centre) because they've felt a shock for the first time, which they deserved. the problems of women today are growing exponentially. the struggle is growing. women aren't fools. they see everything.… pic.twitter.com/Q9mAXYZ6i8— ANI (@ANI) April 18, 2026
ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଯାହା 2029 ନିର୍ବାଚନରୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 816କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ୨୯୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩୦ ଜଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ୫୨୮ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବିଲ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୫୨ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ୨୦୨୯ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ରୁ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ।
ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ "ବିପଜ୍ଜନକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ"କୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର "ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ" ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବିଜୟ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ