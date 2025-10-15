ଘରୋଇ ବସରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ; ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ 20 ଯାତ୍ରୀ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଜୈସଲମୈରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ବସ । ହଠାତ ବସର ପଛ ଭାଗରୁ ଧୁଆଁ ଉଠିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୂରା ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।
Published : October 15, 2025 at 7:58 AM IST
ଜୈସଲମେର:ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ଜୈସଲମେର-ଜୋଧପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଭରପୂର ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୋଧପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୋଧପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋକରଣ ବିଧାୟକ ମହନ୍ତ ପ୍ରତାପପୁରୀ ।
କେମିତି ଘଟିିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା
जैसलमेर, राजस्थान में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।— President of India (@rashtrapatibhvn) October 14, 2025
ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଜୈସଲମୈରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବସରେ ପ୍ରାୟ 57 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଜୋଧପୁର ଯାଉଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 20 କିମି ଯିବା ପରେ ଥଇୟାତ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ସେନାର ୱାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିକଟରେ ହଠାତ ବସର ପଛ ଭାଗରୁ ଧୁଆଁ ଉଠିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୂରା ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।
ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଝରକା ଏବଂ ଡୋର ଦେଇ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଳୁଥିବା ବସରେ ପାଣି ଏବଂ ବାଲି ପକାଇ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ।
जैसलमेर में हुए बस हादसे की घटना अत्यंत दुखद है। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ… pic.twitter.com/WpNZvj21ul
ପରେ ପରେ ଆଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଜୈସଲମେର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଜୋଧପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମ଼ୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛନ୍ତି । ମୃତାହତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 9414801400, 8003101400, 02992-252201 ଏବଂ 02992-255055 ।
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 14, 2025
मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ, ଡେପୁଟି ସିଏମ ଦୀୟା କୁମାରୀ, ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ଜୈସଲମେରରେ ହୋଇଥିବା ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଅଟେ । ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ’ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଥିବା ପାଟଣା ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବସ୍ ଜଳିଯାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବାଠୁ ସାତଜନ୍ମ ସାଥୀ: ନକ୍ସଲ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅକୁହା କାହାଣୀ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଗିରଫ, ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ