ଘରୋଇ ବସରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ; ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ 20 ଯାତ୍ରୀ

ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଜୈସଲମୈରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ବସ । ହଠାତ ବସର ପଛ ଭାଗରୁ ଧୁଆଁ ଉଠିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୂରା ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।

ଜୈସଲମେର:ରାଜସ୍ଥାନ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ଜୈସଲମେର-ଜୋଧପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଭରପୂର ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୋଧପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୋଧପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋକରଣ ବିଧାୟକ ମହନ୍ତ ପ୍ରତାପପୁରୀ ।

କେମିତି ଘଟିିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା

ଏକ ଘରୋଇ ବସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ଜୈସଲମୈରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବସରେ ପ୍ରାୟ 57 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଜୋଧପୁର ଯାଉଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 20 କିମି ଯିବା ପରେ ଥଇୟାତ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ସେନାର ୱାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିକଟରେ ହଠାତ ବସର ପଛ ଭାଗରୁ ଧୁଆଁ ଉଠିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୂରା ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।

ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଝରକା ଏବଂ ଡୋର ଦେଇ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଳୁଥିବା ବସରେ ପାଣି ଏବଂ ବାଲି ପକାଇ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ।

ପରେ ପରେ ଆଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଜୈସଲମେର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଜୋଧପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମ଼ୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛନ୍ତି । ମୃତାହତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 9414801400, 8003101400, 02992-252201 ଏବଂ 02992-255055 ।

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ, ଡେପୁଟି ସିଏମ ଦୀୟା କୁମାରୀ, ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ ଜୈସଲମେରରେ ହୋଇଥିବା ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଅଟେ । ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ’ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଥିବା ପାଟଣା ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବସ୍ ଜଳିଯାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ । ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।'

