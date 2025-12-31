୨୦୨୫ - ସଂସ୍କାରର ବର୍ଷ; ବିବରଣୀ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଏହି ସଂସ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯୁବପିଢୀ ଏବଂ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ ମନୋବଳ ।
ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଆମ ଲୋକଙ୍କର ନବସୃଜନ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଇ ପାରିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଆଶା ଓ ଭରସା ଭାରତ ପ୍ରତି ବଢିଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ବାବନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢିର ସଂସ୍କାର ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି, ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି ପାରିଛି । ଏହି ସଂସ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ ମନୋବଳ ।
2025କୁ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଭୂମି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଜାତୀୟ ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ଆମେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଥିଲୁ, ଶାସନକୁ ସରଳୀକରଣ କରିଥିଲୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲୁ ।
ଆମେ ସଶକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ । ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଏବଂ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନବସୃଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।
ଏହିପରି ହୋଇଥିବା କେତେକ ସଂସ୍କାରର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର
- 5% ଏବଂ 18%ର ଏକ ଦୁଇ ଟିକିଆ ସ୍ଲାବ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି
- ପାରିବାରିକ, ଏମଏସଏମଇ, ଚାଷୀ ତଥା ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କାମ ଉପରେ ଥିବା ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରାଯାଇଛି
- ବିବାଦ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି
- ଏହି ସଂସ୍କାର ଗ୍ରାହକର ଭାବନା, ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
- ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ
- 1961 ଆୟକର ଟାକ୍ସ ଆକ୍ଟର ସରଳୂକରଣ ତଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇ 2025 ଆୟକର ଟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ କରାଯାଇଛି
- ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଟିକସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ
କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
- ଛୋଟ କମ୍ପାନୀର ପରିଭାଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ଏଥିରେ 100 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି
- ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ତଥା ତତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ
- ଇଡି ବୀମାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧାର
- ଭାରତୀୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଏଫଡିଆଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି
- ଏହା ବୀମା ପ୍ରବେଶକୁ ବଢାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବ
- ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବୀମା ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ
ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଜାର ସଂସ୍କାର
- ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ କୋଡ ବିଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସେବିର ଶାସନ ମାନଦଣ୍ଡଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ
- ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ
- ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଚାଳିତ ବଜାର ସୁରେକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ
ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ସଂସ୍କାର
ସଂସଦର ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ମୋସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ବିଲ ଅଫ ଲାଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ 2025, ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବିଲ 2025, ଉପକୂଳ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବିଲ 2025, ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଲ 2025 ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବିସ 2025 । ଏହି ସଂସ୍କାରସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନକୁ ସରଳ କରିଥାଏ, ବିବାଦ ସମାଧାନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ 1908, 1925 ଏବଂ 1985ର ପୁରୁଣା ଆଇନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଇଛି ।
ଜନ ବିଶ୍ୱାସ..ଏକ ଅପରାଧୀକରଣ ଯୁଗର ଅବସାନ
- ଶତାଧିକ ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି
- ରଦ୍ଦ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ 71ଟି ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି
ଐତିହାସିକ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର
- ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ପୁନଃଆକାର ଦିଆଯାଇଛି । 29ଟି ବିଖଣ୍ଡିତ ଆଇନକୁ ଚାରୋଟି ଆଧୁୁନିକ କୋଟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି
- ଭାରତ ଏକ ଶ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।
- ଏହି ସଂସ୍କାର ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ମଜୁରୀ, ସମୟାନୁସାରେ ଦରମା, ସୁଗମ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସୁରକ୍ଷତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ।
- ଏଥିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ମହିଳା ସଂପୃକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି
- ଅଣ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ESIC ଏବଂ EPFO ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବିବିଧ, ବିସ୍ତାରିତ ବଜାର
- ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ, ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଧିକ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ନିଯିକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନେ ସୁଦୃଢ କରିବେ ।
- ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ସହିତ FTA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହା ବିକଶିତ ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ FTA।
ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାର
- ଶାନ୍ତି (SHANTI ) ଆକ୍ଚ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ।
- ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନିରାପଦ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ଢାଞ୍ଚା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।
- ଭାରତକୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଭଳି AI ଯୁଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ ।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଶିଳ୍ପ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତାରେ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଥାଏ। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଶକ୍ତି ସମାଧାନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
