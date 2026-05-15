ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି: 6 ଦିନରେ 5 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

UAE, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ସ୍ବିଡେନ, ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 2:10 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ (ମେ’ 15) 6 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ସ୍ବିଡେନ, ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ନିବେଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ।

ପ୍ରଥମ ଦିନ UAE ଗସ୍ତ:

ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ UAE ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଠାରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍‌ ଜାୟଦ ଅଲ୍‌ ନାହୟାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ, ନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ । ୟୁଏଇର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିମ୍‌ ଅଲ ହାଶିମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବ । ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି ।

ୟୁଏଇ ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି:

ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ପରେ 15 ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବ୍‌ ଜେଟନ, ରାଜା ୱିଲେମ ଆଲେକଜେଣ୍ଡର, ମହାରାଣୀ ମୋକ୍ସିମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଏହାପରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ।

17ରୁ 18 ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ:

ଏହା ପରେ 2 ଦିନିଆ (ମେ’ 17ରୁ ମେ’ 18) ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ସ୍ବିଡେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟର୍ସନଙ୍କ ସହ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ । ଏଥି ସହ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍‌ ଡେର୍‌ ଲେୟେନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଟେବୁଲ୍‌ ଫର୍‌ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏଥିରେ ଏଆଇ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ:

ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପରେ ମେ’ 19ରେ ନରୱେ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ । ନରୱେର ଓସଲୋରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ-ନୋର୍ଡିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡେନମାର୍କ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ବଡେନର ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହାପରେ 19ରୁ 20 ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଜିୟୋ ମାତାରେଲାଙ୍କ ସହ ଭେଟିବେ ।

