ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି: 6 ଦିନରେ 5 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
UAE, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ସ୍ବିଡେନ, ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Published : May 15, 2026 at 2:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ (ମେ’ 15) 6 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ, ସ୍ବିଡେନ, ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି, ନିବେଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ।
أتوجه بالشكر إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على لفتته الكريمة باستقبالي في مطار أبوظبي. وإنني أتطلع إلى مباحثاتنا الرامية إلى تعزيز الروابط بين الهند والإمارات عبر قطاعات مهمة، مثل الطاقة والاستثمار وسلاسل التوريد وغيرها.… pic.twitter.com/usOIZxG7HA— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
ପ୍ରଥମ ଦିନ UAE ଗସ୍ତ:
ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ UAE ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଠାରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ, ନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ । ୟୁଏଇର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିମ୍ ଅଲ ହାଶିମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବ । ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଏଆଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି ।
ୟୁଏଇ ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି:
ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ପରେ 15 ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋବ୍ ଜେଟନ, ରାଜା ୱିଲେମ ଆଲେକଜେଣ୍ଡର, ମହାରାଣୀ ମୋକ୍ସିମାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଏହାପରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ।
Over the next six days, PM will engage with several world leaders across a wide-ranging agenda aimed at strengthening India's global partnerships.
17ରୁ 18 ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ:
ଏହା ପରେ 2 ଦିନିଆ (ମେ’ 17ରୁ ମେ’ 18) ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ସ୍ବିଡେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟର୍ସନଙ୍କ ସହ ଦ୍ବି-ପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ । ଏଥି ସହ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ଙ୍କ ସହ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏଥିରେ ଏଆଇ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ:
ସ୍ବିଡେନ ଗସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପରେ ମେ’ 19ରେ ନରୱେ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ । ନରୱେର ଓସଲୋରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ-ନୋର୍ଡିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡେନମାର୍କ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ବଡେନର ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହାପରେ 19ରୁ 20 ମେ’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଜିୟୋ ମାତାରେଲାଙ୍କ ସହ ଭେଟିବେ ।