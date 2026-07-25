ETV Bharat / bharat

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓ, ପୁଣି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଲେ...

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, NEET ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Prime Minister Narendra Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି । NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ।" ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂସଦର ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିବାଦ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ଭିଡିଓ ସହିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ସେଥିପାଇଁ, ଗତ ଅଢ଼େଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ପରେ, ଅନେକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଦୋଷୀମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ନହେବା । ପରୀକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରକାର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 19 ତାରିଖରେ, ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସାରା ଦେଶରୁ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ରହୁନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହୁଁ । ମୁଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋତେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ । ସୋମବାରଠାରୁ ସଂସଦର 2026 ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ! ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'ଏକପାଖିଆ ମନ କି ବାତ': ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

TAGGED:

PM MODI NEW VIDEO
MODI INSTAGRAM VIDEO
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
PM MODI NEET PAPER LEAK
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.