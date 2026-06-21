ଯୋଗ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମୁହିକ ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛି; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଯୋଗକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ" ।
Published : June 21, 2026 at 9:56 AM IST
କୋଲକାତା: ଆଜି ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ସାରା ବିଶ୍ବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ" (Yoga for Healthy Ageing)" । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଯୋଗ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମୁଦାୟିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି । ଜୁନ୍ 21 ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନ, ଯାହାକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ । ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।"
From physical wellness to inner peace, yoga enriches every aspect of life. Delighted to join this year’s celebrations in Kolkata. https://t.co/75UZECw8JR— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲକାତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 'ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେ ସ୍ୱାଗତ' (Swachhata Se Swagat) ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ପିତତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ସ୍ୱସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ' ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ । ଏହା କୌଣସି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ମାନବ ଆତ୍ମାର ଏକ ପ୍ରକାଶନ । "
"ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ବୟସ ମଣିଷର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ବୟସ ତୁଳନାରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହେବା । ଆମେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ତୁଳନାରେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଲୋକମାନେ ଯୋଗକୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସରରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍" ବୋଲି ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 2,500 ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 210ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଯୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୟସ ଏବଂ ଅଣ-ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, କେବଳ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ଯୋଡିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବଧି, ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଜାତିସଂଘ 2014 ମସିହାରେ 21 ଜୁନକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତିସଂଘର 69ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଆଗତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ 175 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ।