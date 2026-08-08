ETV Bharat / bharat

'ବିଶ୍ୱ ବଦଳିବା ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ; ଯିଏ ଶିଖିବ, ସେ ଜିତିବ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

IIT ଦିଲ୍ଲୀର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

Prime Minister Narendra Modi speaking at IIT Delhi on Saturday
Prime Minister Narendra Modi speaking at IIT Delhi on Saturday (PTI via Narendra Modi YT)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM MODI AT IIT DELHI, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିକଶିତ ବିଶ୍ୱ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଶିଖିବା ଜାରି ରଖିବ, ସେ ଜୀବନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIT) ଦିଲ୍ଲୀର 57ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗତି ଯାହା ସହିତ ଏହା ବିକଶିତ ହେଉଛି ।

Prime Minister Narendra Modi speaking at IIT Delhi on Saturday (PTI via Narendra Modi YT)

"ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି । ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତି ଗତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

"ଆଗାମୀ 20 କିମ୍ବା 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାହା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ସବୁ ବିକଶିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶେଷ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଆଜି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଅଛି ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । "ଯେପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ସମାରୋହ ସମୟରେ 587 ପିଏଚଡି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

"ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ IIT ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର", ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ "ଏହା ଆପଣ IIT ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଖିଛନ୍ତି" । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ।

"ଆଜି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦେଶରେ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭା ହେଉଛି । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, IIT ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

"ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ । "କିନ୍ତୁ ଆଜି, ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଚିପ୍ସ ଠାରୁ ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହେବ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୋନିପତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 'ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା' - ଏକ AI-ଚାଳିତ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସୁବିଧାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ସୁବିଧା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଡାଟା ବିଜ୍ଞାନ, ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶା ସେବନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ; କହିଲେ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗଠନ ହେବ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PM MODI AT IIT DELHI
IIT DELHI
IIT DELHI CONVOCATION CEREMONY
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
PM MODI AT IIT DELHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.