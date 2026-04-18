"ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 9:39 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ବିଶେଷକରି ଏହି ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି କିପରି ଅଟକି ରହିଛି... ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇନାହୁଁ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଛି ।" "ଦେଶର 'ନାରୀ ଶକ୍ତି'କୁ କଂଗ୍ରେସ, ଡିଏମକେ, ଟିଏମସି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତିର ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହିଳାମାନେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ । ତେଣୁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ । ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଗୃହରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସଂଶୋଧନ କାହାଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ।"

ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ ହରାଇଲା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲା । ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି । ଏକ ପରଜୀବୀ ପରି, କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ତେଣୁ, ଏହା ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ।"

କଂଗ୍ରେସ, ଏସପି, ଡିଏମକେ, ଟିଏମସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ, ଏସପି, ଡିଏମକେ, ଟିଏମସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ବାହାନା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କିଛି ବୈଷୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଦେଶ ରାଜନୀତିର ଏହି ମଇଳା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ବୁଝିସାରିଛି ।"

ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ବଂଶବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଆଇନର ବିରୋଧ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି - ଏହି ବଂଶବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଭୟ । ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ବଂଶବାଦୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବାହାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ..."

ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ ୧୨ ମେ, ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ "GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ" ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କିଣି ପାରିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

