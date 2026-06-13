ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ।
Published : June 13, 2026 at 11:28 AM IST
PM MODI FRANCE AND SLOVAKIA VISIT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶନିବାର) ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ ୧୩-୧୪ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନିସ୍ କୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୁନ୍ ୧୬-୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଜୁନ୍ ୧୪ ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିସ୍ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ନେତା ମିଳିତ ଭାବେ "ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେଟ୍ସ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଯାହା ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏକତ୍ର କରିବ ।
#WATCH | PM Modi embarks on an official visit to France and Slovakia; to attend the G7 Summit in Evian— ANI (@ANI) June 13, 2026
(Video source: DD) pic.twitter.com/FA3V6zwaY9
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି, "ଜୁନ୍ ୧୪-୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରବର୍ଟ ଫିକୋଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ । ୧୯୯୩ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତ ହେବ ।"
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଫିକୋ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସହଯୋଗର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଟର ପେଲେଗ୍ରୀନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଏହି ଗସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ରେଳ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ ।" ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ ୧୬-୧୭ରେ ଇଭିଆନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫେରିବେ ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ସେ G7 ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ୟାରିସ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ୟୁରୋପର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିଭାଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ।
Over the next few days, I will be in France and Slovakia to attend various programmes, including bilateral talks, multilateral engagements and interaction with the Indian diaspora. The focus will be on boosting economic as well as cultural linkages.— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2026
The visit will begin with…
ସେ ପ୍ୟାରିସରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଏବଂ G7 ସହିତ ଭାରତର ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବ । G7 ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଇରାନ କହିଲା, 'ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IMA ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ; ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ 9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାମିଲ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ