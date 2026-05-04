ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା
ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Published : May 4, 2026 at 2:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । କାରଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସୂଚାଇଛି । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
"ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିବେ," ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବାଲୁନି Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ବ୍ୟତୀତ, NDA ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିପାରେ ।
Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji will visit BJP HQ, New Delhi today at 6 PM.@narendramodi @BJP4India— Anil Baluni (@anil_baluni) May 4, 2026
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ଟିଏମସିର 97 ଆସନ ବିପକ୍ଷରେ 190 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଏବଂ ଆସାମରେ 98 ଆସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜୟ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 190 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ 97 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିଏମସି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓ ଟିଏମସି ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ମୁସଲିମ ଭୋଟ୍ ଟିଏମସିକୁ ଯାଏ ଚଳିତ ଥର ସେପରି ହୋଇନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗଠନ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।’
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି । ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣତିରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଗଣତି ପରେ ଇଭିଏମ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 294 ଆସନରୁ 293 ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମେ’ 21ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମେ’ 24ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଦି ବନାମ ଦାଦା: କାହାର ହେବ ଭବାନୀପୁର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗୁଆ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବେ ମମତା ନା ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଆସାମରେ ଏନଡିଏର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନା କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ