ମଣିପୁରରୁ ହଟିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ
NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଇମ୍ଫାଲରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ।
Published : February 4, 2026 at 5:31 PM IST
ଇମ୍ଫାଲ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ମଣିପୁରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି । ମଣିପୁରରେ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ୱାଇ. ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମଣିପୁରରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୫ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ୬୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୫୬ର ଉପ-ଧାରା (୨) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ମୁଁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୫ରେ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୪, ୨୦୨୬ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି ।"
ପୂର୍ବରୁ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଯୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ବୁଧବାର ଦିନ ମଣିପୁରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ମଣିପୁର ବିଜେପି ସଭାପତି ଏ. ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ ଇମ୍ଫାଲର ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୁକି-ଅଧିଭୂତ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଫେରଜାଲର ଦୁଇ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ।
ଶାରଦା ଦେବୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ନୂତନ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଦାବି କରିଥିଲା ।"
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଣିପୁର ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକରେ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍, ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାମନା କରିଥିଲେ। "ମଣିପୁରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ମୁଁ ଏକ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ସକ୍ଷମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶାଳ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ମଣିପୁରର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ," ବୋଲି ଚୁଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।
୧୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୫ରେ ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । କୁକି ଏବଂ ମେଇତେଇ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସା ପରେ ଏନ୍. ବୀରେନ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
ନୂତନ ସରକାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁକି ଏବଂ ନାଗା ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ସାତ ଥର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
୬୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ୩୭ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୨୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୩୨ ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏନପିପିର ଛଅ ଜଣ ବିଧାୟକ, ଏନପିଏଫର ପାଞ୍ଚ ଜଣ, କଂଗ୍ରେସରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, କୁକି ପିପୁଲ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ, ଜେଡିୟୁର ଜଣେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ହିଂସାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, 20 ମେ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । 3 ମେ 2023ରେ ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସାର ତଦନ୍ତ କରିବା, ଏହାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
