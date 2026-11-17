ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରତିରୋଧକ ମଶା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନୂଆ ବାଧା; ମଶାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
Published : November 17, 2026 at 8:14 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହରୀକରଣ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରତି ମଶାଙ୍କ ବଢୁଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଭାରତର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନୂଆ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ରୋକିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR) ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ICMR-NIMR)ର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା କହିଛନ୍ତି।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) - राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोहों का शुभारंभ किया। https://t.co/Hj0borqxXd— President of India (@rashtrapatibhvn) November 17, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ରହିଆସିଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, "ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଏହା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ।"
ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆଧୁନିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଔଷଧ, ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରସାର ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର 'ହାଇ ବର୍ଡେନ୍ ଟୁ ହାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ' (High Burden to High Impact) ବର୍ଗରୁ ବାହାରିଥିଲା।
ଏହି ସଫଳତା ଆମ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIMR)ର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ, ମଶା, ରୋଗବାହକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୀଟନାଶକ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଗବେଷଣା କରିଆସିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହରୀକରଣ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରତି ମଶାଙ୍କ ବଢୁଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିପାରେ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଳ ଜମି ରହିବାକୁ ରୋକିବା, ମଶାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହି ଦିଗରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦାୟ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିପଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ।
ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି), କୁଷ୍ଠ ଏବଂ କାଳାଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇକୁ ICMRର ଗବେଷଣା ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ICMR ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହା ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷଣ ନେଟୱର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକା ବିକାଶରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲା।"
ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ICMR ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।