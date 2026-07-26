ETV Bharat / bharat

କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସହୀଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଆଜି କାରଗିଲ ଦିବସ ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି  । ସାହାସୀ ସେନାଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର ଅବସର ଆଣି ଦେଇଛି ।

Nation celebrates 27th Kargil Victory Day today
ଦେଶ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ । (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଆଜି ପାଳୁଛି 27ତମ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ । ଭାରତର 1999 ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଜିର ଦିନ । ଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର ଅବସର ଆଣି ଦେଇଛି ଏହି ଦିବସ ।

କାର୍ଗିଲ ଦିବସ । ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସୁୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଉପରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହଟାଇ ଭାରତୀୟ ସେନା କାର୍ଗିଲ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଡାଇଥିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସାହାସ, ଅଦମ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ସମ୍ମାନ । ଆଜି କାରଗିଲ ଦିବସ ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମା ବୀର ସହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

Nation celebrates 27th Kargil Victory Day today
ଦେଶ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ୨୭ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ । (IANS)

ଏ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସେଇ ବାହାଦୁର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସାହାସ, ଅବିଚଳିତ ସଙ୍କଳ୍ପ, ଅସାଧାରଣ ଦେଶଭକ୍ତି ଆମ ସେନାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ । ଏ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବୀରତାର କାହାଣୀ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ଦେଶ ସେବା ଏବଂ ଦୃଢ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।’

ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହାସ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ସହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେପରି ଅସୀମ ସାହାସ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢି ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେଉଁ ସାହାସ ଦେଖାଇଥିଲା ତାହା ସବୁବେଳେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, '୧୯୯୯ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକମାନଙ୍କ ଦେଶସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ସାଜିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ସେମାନଙ୍କର ଅବିଚଳ ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଚାଲିବ।'

ରାଜନାଥ, ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରବିବାର କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସର ୨୭ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଦ୍ରାସ୍‌ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ (ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ)ରେ ଦେଶର ବୀର ଜବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରାସ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ସକାଳେ ଖରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍‌ରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ।

ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱାଇ. କେ. ସକ୍ସେନା, ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସେଠ୍ ଏବଂ ନର୍ଦନ୍ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରତୀକ ଶର୍ମା ସେନାର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍‌ରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୬ ଜୁଲାଇରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ୧୯୯୯ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦେଖାଇଥିବା ସାହସିକତା, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଆଜିର ଦିନ । କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ୧୯୯୯, ମେ'ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ପାର ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରି ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ: ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏ. ପି. ସିଂହ

TAGGED:

PRESIDENT PM MODI PAY TRIBUTE
OPERATION VIJAY
କାରଗିଲ ଦିବସ
ଦେଶ ପାଳୁଛି 27ତମ କାରଗିଲ ଦିବସ
KARGIL VIJAY DIWAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.