ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ପାଇଲା ଆଣ୍ଟି-ପେପର ଲିକ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍-୨୦୨୬; ୨ ମାସରେ ତଦନ୍ତ, ୩ ମାସରେ ବିଚାର, କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା; ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରେ ୧୦ କୋଟି ଜୋରିମାନାର ପ୍ରାବଧାନ
Published : August 1, 2026 at 8:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ କଡ଼ା ହାତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣାଯାଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬'(Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026)କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଲ୍ଟି ଏବେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଆଇନରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ, ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଏବଂ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା।
ନୂତନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ସହ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବାର ତାରିଖଠାରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
- ଆଇନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
- ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
- ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବାର ତାରିଖଠାରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ।
- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯେକୌଣସି ପେପର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
- ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଯେକୌଣସି ରାୟ, ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଅପିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
- ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ା:
ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପେପର ଲିକ୍ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫ ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହେବ।
ସେହିପରି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।
ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।