ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମୁର୍ମୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭକ୍ତମାନେ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ।
Published : November 22, 2025 at 4:01 PM IST
ପୁଟ୍ଟପର୍ଥି(ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂଜ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଟ୍ଟପର୍ଥିରେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟସାଇ ବାବା 'ମାନବତାର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା' ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।
'ମାନବତାର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା', ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ,"ବୋଲି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି।
Sri Sathya Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction, that, his devotees in so many countries, are serving the underprivileged and the needy. pic.twitter.com/zbSys7L4Hq— President of India (@rashtrapatibhvn) November 22, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ସଂଗଠନକୁ ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
"ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେବେବି ଆଘାତ ନ ଦେବାର ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ। ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅହିଂସା ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ," ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ପୁଟ୍ଟପର୍ଥିର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ କଲେ ଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୋହର ଅପେକ୍ଷାରେ 33ଟି ବିଲ୍, ଏପରି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ