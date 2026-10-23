‘ମୁଁ ଜଣେ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ’... ମୁରିଆ ଦରବାରରେ ନିଜ ଆଦିବାସୀ ପରିଚୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମୁରିଆ ଦରବାରରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ
Published : October 23, 2026 at 6:46 PM IST
ଜଗଦଲପୁର (ଛତିଶଗଡ଼): ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁରିଆ ଦରବାର ଭଳି ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ଅନୁଭୂତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଥିଲେ। ବସ୍ତର ଦଶହରାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ନିଜ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
President Droupadi Murmu performed darshan and pooja at Maa Danteshwari Temple at Jagdalpur, Chhattisgarh. https://t.co/kKzfFaUQXX— President of India (@rashtrapatibhvn) October 23, 2026
ମୁରିଆ ଦରବାର ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅନନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ। ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।”
ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ କରିବା ସହ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ଥାନା, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଏକାଠି ବସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମୁରିଆ ଦରବାର ଏବଂ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସମର୍ଥ।”
ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ଆସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ। ଗାଁର ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମାଝୀ, ମୁଖିଆ କିମ୍ବା ପରଗଣା ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରି ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଉଥିଲେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାମୂହିକ ବିଚାରବିମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।”
ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ବସ୍ତରରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ, “ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତୀକରଣ ସମ୍ଭବ। ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।”
ନକ୍ସଲମାନେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକଜୁଟ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଥିଲେ ଥକିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଭାର ବାଣ୍ଟିନେଲେ ଥକିଯିବା ନାହିଁ।”
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣର ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ସମୟ ସହ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିରହାସାର ଭବନ ଏବଂ ଲାଲବାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲବାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଗମ୍ବୁଜ ଆକୃତିର ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
- କ’ଣ ଏହି ‘ମୁରିଆ ଦରବାର’ ?
ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଐତିହାସିକ ‘ବସ୍ତର ଦଶହରା’ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମୁରିଆ ଦରବାର। ବସ୍ତର ଦଶହରା ୭୫ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁରିଆ ଦରବାରକୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ସଭା, ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂସଦ’ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ‘ରଥ ପରିକ୍ରମା’ ବା ରଥ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ମୁରିଆ ଦରବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା, ଯାହା ବସ୍ତରର ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏହା ସେଠାକାର ପାରମ୍ପରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଏହି ସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ବସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା ମାଝୀ, ଚଲକୀ, ସଦସ୍ୟ, ମୁଖିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସଭାରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ।
ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁରିଆ ଦରବାରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅତୀତରେ ଏହି ସଭା କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଏହାର ଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।