ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Diwali Greetings: ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ରବିବାର ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : November 8, 2026 at 8:39 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଛି । ସାରା ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦୀପାବଳୀ । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians living in India and abroad. https://t.co/MBA0yLFjJI— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2026
ଦୀପାବଳୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଏବଂ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଦୀପାବଳିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ, ମୁଁ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ।"ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
ଦୀପାବଳୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିବାର ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ । 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା!"
ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି । ସେ ଦୀପାବଳୀକୁ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " ଦୀପାବଳୀର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି । ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହି ପର୍ବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ।"
ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳୀ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିବାର ନିଜର ବାର୍ଷିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରେ । ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଯବାନମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବି । ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା !"
ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। https://t.co/1mzGR36r8V— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 8, 2026
ଦୀପାବଳୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: :
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ଯ ଦୀପାବଳୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ।"