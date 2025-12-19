ETV Bharat / bharat

ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏକ ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଭାରତର ବିକାଶରେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

President Droupadi Murmu, Telangana Governor Jishnu Dev Varma and other dignitaries pose for a group photograph during the 24th National Conference of Chairpersons of State Public Service Commissions, in Hyderabad on Dec. 19, 2025.
President Droupadi Murmu, Telangana Governor Jishnu Dev Varma and other dignitaries pose for a group photograph during the 24th National Conference of Chairpersons of State Public Service Commissions, in Hyderabad on Dec. 19, 2025. (PTI)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଉଦଘାଟନୀ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ସେବା ଆୟୋଗଗୁଡିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।

ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ପ୍ରଶଂସାକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି," ଭାରତ ବିଶ୍ବର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତ ଅର୍ଥନୌତିକ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ପ୍ରାୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହା 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୋର ବିଶ୍ବାସ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । "

UPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ବାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସ ବଢାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ । "ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର UPSC ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଗୁଡିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବିନା ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । "

ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ 26ତମ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଗତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ମାନେ ସେବା ମୁଖୀ ମାନସିକତା ହୋଇଥିବେ ।

ରାଷ୍ଟପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମା, UPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ବାସ ଓ TGPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁର୍ରା ଭେଙ୍ଗଟେଶମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । UPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ରୂପାଫିଲିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କାରିଗର ତିଆରି କରିଥିଲେ ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।

