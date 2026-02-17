ETV Bharat / bharat

'ଅଲ୍ ଚିକି' ଲିପି ସାନ୍ତାଳୀ ସମୁଦାୟର ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଶକ୍ତ ପ୍ରତୀକ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ

'ଅଲ୍ ଚିକି' ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି ।

OL CHIKI SCRIPT
'ଓଲ୍ ଚିକି' ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (@rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 3:58 PM IST

|

Updated : February 17, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ol Chiki powerful introduction to Santhali community says President Murmu ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 'ଅଲ ଚିକି' ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହକୁ ଗତକାଲି ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଅଲ ଚିକି ଲିପି ସାନ୍ତାଳୀ ସମୁଦାୟର ଗୌରବମୟ ପରିଚୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଶକ୍ତ ପ୍ରତୀକ । ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହ ଏହା ସମୁଦାୟର ଏକତା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ଗୁରୁ ଗମକେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲଚିକି ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । 1925 ମସିହାରେ ଏହି ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ, ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି । ତଥାପି, ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ଅଭାବରୁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୋମାନ, ଦେବନାଗରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା । ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ମରିସସରେ ରହୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିରେ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାର ମୂଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ । 1925 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅଲ ଚିକି ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଲିପି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିଚୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ । ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି କହିଥିଲେ, "ଅଲ ଚିକିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଲିପିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ । ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ସାନ୍ତାଳୀକୁ ଅଲ ଚିକି ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଉଚିତ ।" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 10 ଜଣ କୃତିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

ଅଲ ଚିକିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ଏହି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ 'ଅଲ୍ ଚିକି' ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହା କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା 'ଗୁରୁ ଗୋମକେ' ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।

'ଗୁରୁ ଗୋମକେ'ଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପି କେବଳ ଏକ ଲିପି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସର ଆମର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଜନଜାତି ଗୌରବ ଓ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିବ ।"

ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଅଲ୍ ଚିକି' ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଓ ଡାକ ଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 'ଗୁରୁ ଗୋମକେ' ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଅଲ୍ ଚିକି-

'ଗୁରୁ ଗୋମକେ'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପି କେବଳ ଭାଷା ଲେଖିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିଚୟ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମହାନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜନଜାତି ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା-

ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସର ଆମର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ବିବିଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଜନଜାତି ଗୌରବ ଓ ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ୨୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର

Last Updated : February 17, 2026 at 4:22 PM IST

TAGGED:

100 YEARS OF OL CHIKI
PRESIDENT DROUPADI MURMU
OL CHIKI SANTHALI IDENTITY
PANDIT RAGHUNATH MURMU
OL CHIKI SCRIPT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.