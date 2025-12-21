ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି ବିଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
Published : December 21, 2025 at 7:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିକଶିତ ଭାରତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ତ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ବିଲ ବା ଭିବି- ଜି ରାମ ଜି ବିଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ ମନରେଗା ବା MGNREGA କୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 125 ଦିନର ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 100 ଦିନ ଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ବିତ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା (MGNREGA) ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇ ବିକଶିତ ଭାରତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ତ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) (VB-G RAM G) ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ । ପରଦିନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ମନରେଗା ଯୋଜନା ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଲାଗୁ କରାଇବା ଓ ବିକଶିତ ଗାଁ ର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
