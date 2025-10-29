ETV Bharat / bharat

ରାଫେଲରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

President Droupadi Murmu Take Sortie In Rafale Fighter Jet Ambala Air Force Station in Haryana
President Droupadi Murmu Take Sortie In Rafale Fighter Jet Ambala Air Force Station in Haryana (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 10:50 AM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ IAFର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ।

ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍‌ରୁ ରାଫେଲ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 29 ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ସେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିବେ ।"

ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା:

ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସେ ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଦେଶର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ 2023 ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2006 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2009ରେ ପୁନେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହେଗାଓଁରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଖୋଇ-30 ଏମକେଆଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ।

ରାଫାଲ ଜେଟକୁ 4.5 ଜେନେରେସନ୍ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷମତା ସହ ଅତୁଳନୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ଶତ୍ରୁ ରାଡାରକୁ କମଜୋର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହାକୁ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

RAFALE FIGHTER JET AMBALA
PRESIDENT AMBALA VISIT
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
PRESIDENT RAFALE FIGHTER JET
PRESIDENT DROUPADI MURMU

