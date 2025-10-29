ରାଫେଲରେ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Published : October 29, 2025 at 10:50 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଏକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସେ IAFର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Haryana: President Droupadi Murmu takes off in a Rafale aircraft from the Ambala Air Force Station pic.twitter.com/XP0gy8cYRH— ANI (@ANI) October 29, 2025
ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ରାଫେଲ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବାଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
#WATCH | Haryana: President Droupadi Murmu to shortly take a sortie in the Rafale aircraft at the Ambala Air Force Station pic.twitter.com/Ekqv0B5urH— ANI (@ANI) October 29, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 29 ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ସେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିବେ ।"
Haryana: President Droupadi Murmu at the Ambala Air Force Station— ANI (@ANI) October 29, 2025
She will shortly take a sortie in the Rafale aircraft pic.twitter.com/Noe5uNejIA
ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା:
ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସେ ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚାରି ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଚକ
ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ୍, ନବୀନ କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଦେଶର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ 2023 ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ସୁଖୋଇ-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 2006 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2009ରେ ପୁନେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋହେଗାଓଁରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ସୁଖୋଇ-30 ଏମକେଆଇ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Haryana: President Droupadi Murmu to shortly take a sortie in the Rafale aircraft at the Ambala Air Force Station pic.twitter.com/hGu4OIiq1v— ANI (@ANI) October 29, 2025
ରାଫାଲ ଜେଟକୁ 4.5 ଜେନେରେସନ୍ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏଥିରେ ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷମତା ସହ ଅତୁଳନୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ଶତ୍ରୁ ରାଡାରକୁ କମଜୋର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହାକୁ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ