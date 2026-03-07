ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାମହିମ
ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାମହିମ ।
Published : March 7, 2026 at 5:50 PM IST
ଦାର୍ଜିଲିଂ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆଜି (ଶନିବାର) ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଗୋସାଇଁପୁର ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉତ୍ତରା ମଇଦାନରେ ନବମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳ ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମେ ଫାନସିଡେୱା ବ୍ଲକର ବିଧାନନଗରର ସନ୍ତୋଷିନୀ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚା' ବଗିଚା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନଟି ଗୋସାଇଁପୁରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ସମ୍ମିଳନୀ ସମାପ୍ତ କରି ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହଠାତ୍ ବିଧାନନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାଇନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସେ କହିଥିଲେ," ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କଥା ଥିଲା । ହଠାତ୍, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ," ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଝିଅ । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମମତା ମୋ ଭଉଣୀ ପରି । ସେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ !" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ । ତଥାପି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ନାହିଁ ।"
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଏସଡିପିଓ ସୌମ୍ୟଜିତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଧାନନଗର ଏବଂ ଗୋସାଇଁପୁର ଉଭୟ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋସାଇଁପୁର ପଡ଼ିଆକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । "
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସିଲିଗୁଡ଼ି ମେୟର ଗୌତମ ଦେବ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମତଲାରେ ଧାରଣା ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ । ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। "