ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ; 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 15 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Published : May 12, 2026 at 4:49 PM IST
NATIONAL FLORENCE NIGHTINGALE AWARD , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ 15 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋଟ 15 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି "ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପରାଓ ଯାଦବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଏବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ "ଆମ ନର୍ସ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ, ସଶକ୍ତ ନର୍ସମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି" (Our Nurses Our Future, Empowered Nurses Save Lives)। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନର୍ସମାନେ କିପରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ।"
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗଲ ପୁରସ୍କାର, ନର୍ସିଂ ବୃତ୍ତିକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ସମର୍ପଣ, କରୁଣା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ । ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା କରୁଥିବା ପଞ୍ଜିକୃତ ନର୍ସ, ଧାତ୍ରୀ (Midwives), ସହାୟକ ନର୍ସ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନଗଦ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଦେଶର କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
President Droupadi Murmu presented the National Florence Nightingale Awards for the year 2026 to the nursing personnel on the occasion of International Nurses Day at a function held at Rashtrapati Bhavan.— President of India (@rashtrapatibhvn) May 12, 2026
In her message on the occasion, the President said that nursing personnel… pic.twitter.com/DDaPuzq1nS
|ତାଲିକା
|ବର୍ଗ
|ନାମ
|ରାଜ୍ୟ / କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
|1
|ଏନଏମ୍
|କୁଲବିନ୍ଦର ପାରହି
|ଲଦାଖ
|2
|ଏନଏମ୍
|ଉଜୱାଲା ମହାଦେବ ସୋୟାମ୍
|ମହାରଷ୍ଟ୍ର
|3
|ଏନଏମ୍
|ଲାଲେଣ୍ଟାଙ୍ଗି ହେନାମେଟ୍
|ମିଜୋରାମ
|4
|ଏନଏମ୍
|ମଧୁ ମାଲା ଗୁରୁଙ୍ଗ
|ସିକ୍କିମ୍
|5
|ଏନଏମ୍
|ପୂଜା ପରମାର ରାଣା
|ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ
|6
|ଏନଏମ୍
|ଗୀତା କର୍ମକର
|ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ
|7
|ନର୍ସ
|ପୁଣମ୍ ଭର୍ମା
|ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼
|8
|ନର୍ସ
|ଦୀପା ବିଜୁ
|ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଭେଲି
|9
|ନର୍ସ
|ଶରୱାନ କୁମାର ଢାକା
|ଦିଲ୍ଲୀ
|10
|ନର୍ସ
|ରାଧା ରୂପୋ ପାର୍ବତକର
|ଗୋଆ
|11
|ନର୍ସ
|କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ
|କର୍ଣ୍ଣାଟକ
|12
|ନର୍ସ
|ମଞ୍ଜୁ ମୋଲ ଭି ଏସ୍
|କେରଲମ୍
|13
|ନର୍ସ
|ଆୟଶା ବେବି କେ
|ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ
|14
|ନର୍ସ
|ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଆର ଶଙ୍କର ଶାନମୁଗମ୍
|ତାମିଲନାଡୁ
|15
|ନର୍ସ
|ମେଜର ଜେନ ଲିସାମା ପି ଭି
|ଦିଲ୍ଲୀ
ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ବହୁବିଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ନର୍ସମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସୁଗମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନକାରୀ ଭାବରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରେ ଯତ୍ନର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସହିତ, ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନୀତି ବିକାଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନର୍ସ ଏବଂ ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର, ଜାତୀୟ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଧାତ୍ରୀ କମିଶନ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ, ଏବଂ ସଶକ୍ତ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଗଠନ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ 157 ଟି ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ।
On #InternationalNursesDay, we honor the unwavering compassion, resilience, and dedication of our nurses.
Echoing this year’s theme " our nurses. our future.
empowered nurses save lives" we see how nurses strengthens our healthcare systems and drive national progress. by…<="" p>— jagat prakash nadda (@jpnadda) May 12, 2026